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أدوية الأرق تعالج ألزهايمر

9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن هناك علاقة بين تناول بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأرق وتراكم البروتينات المسببة لمرض ألزهايمر، مشيرة إلى أن تلك الأدوية تقلل من معدلات ترسيبها.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأشياء التي لا تزال مجهولة للباحثين حول ألزهايمر، فإن العلاقة بين تفاقم المرض وقلة النوم أصبحت محط أنظار الباحثين، حسبما ذكر موقع ((ساينس أليرت)).
ولفت الموقع إلى أن الباحثين وجدوا أن تناول الحبوب الخاصة بالأرق للخلود إلى النوم تقلل من معدلات ترسيب البروتينات المسببة لمرض ألزهايمر.
وأوضح الموقع أن الباحثين في جامعة واشنطن وجدوا أن تناول تلك الحبوب أسهم في تقليل تلك البروتينات، وهو ما جعلهم يربطون بين معدلات النوم ومستويات الإصابة بألزهايمر.
وأفاد الباحثون بأن اضطرابات النوم قد تكون علامات تحذير مبكرة للإصابة بألزهايمر، بالإضافة إلى أعراض أخرى تظهر لاحقا، أبرزها فقدان الذاكرة وتراجع الوعي.
وبحسب الدراسة، فإن دور علاج الأرق يكمن أن يمنح مخ الإنسان القدرة على مقاومة تراكم البروتينات الضارة بصورة تجعله أكثر قدرة على الاحتفاظ بالوعي وحماية الذاكرة.

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