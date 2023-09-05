أدوية الأرق تعالج ألزهايمر

أدوية الأرق تعالج ألزهايمر
التاريخ
9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن هناك علاقة بين تناول بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأرق وتراكم البروتينات المسببة لمرض ألزهايمر، مشيرة إلى أن تلك الأدوية تقلل من معدلات ترسيبها.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأشياء التي لا تزال مجهولة للباحثين حول ألزهايمر، فإن العلاقة بين تفاقم المرض وقلة النوم أصبحت محط أنظار الباحثين، حسبما ذكر موقع ((ساينس أليرت)).
ولفت الموقع إلى أن الباحثين وجدوا أن تناول الحبوب الخاصة بالأرق للخلود إلى النوم تقلل من معدلات ترسيب البروتينات المسببة لمرض ألزهايمر.
وأوضح الموقع أن الباحثين في جامعة واشنطن وجدوا أن تناول تلك الحبوب أسهم في تقليل تلك البروتينات، وهو ما جعلهم يربطون بين معدلات النوم ومستويات الإصابة بألزهايمر.
وأفاد الباحثون بأن اضطرابات النوم قد تكون علامات تحذير مبكرة للإصابة بألزهايمر، بالإضافة إلى أعراض أخرى تظهر لاحقا، أبرزها فقدان الذاكرة وتراجع الوعي.
وبحسب الدراسة، فإن دور علاج الأرق يكمن أن يمنح مخ الإنسان القدرة على مقاومة تراكم البروتينات الضارة بصورة تجعله أكثر قدرة على الاحتفاظ بالوعي وحماية الذاكرة.
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