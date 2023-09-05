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مولود بوزن 500 جرام ينجو من الموت

9/5/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدى طفل أمريكي ولد بوزن نصف كيلوجرام فقط، التوقعات، إذ تعافى بشكل لا يصدق ونطق أول كلمة له بعد عام من ولادته، وبدأ جسمه بالنمو شيئاً فشيئاً.
ولد إيلي جيمس، البالغ من العمر عاماً واحداً، قبل موعد ولادته في مارس من سنة 2022، وتوقع الأطباء أنه لن ينجو من الموت بسبب وزنه الذي لم يتجاوز 500 جرام.
ولم يتوقع والدا الطفل، بالوما وأليسار أغيلار، أن يكبر ابنهما وينمو نمواً طبيعياً بهذه الطريقة، لدرجة أنه بدأ بالمشي ونطق أول كلمة له بعد عام واحد فقط. وعلى الرغم من أنه أصغر قليلاً من معظم الأطفال الذين يبلغون من العمر عاماً واحداً، فإنه يلحق بالركب بسرعة كبيرة.
وقالت والدة الطفل، بالوما، إن العلامة الوحيدة لبداية حياة إيلي الصعبة ظهور ندوب صغيرة على جسده، وقد اختفت هذه الندوب، وهو يتمتع بصحة جيدة.
وبحسب بالوما، فإن الأطباء حذروا من أن إيلي يصاب بإعاقات، إذا بقي على قيد الحياة، إلا أن ذلك لم يحدث لحسن الحظ.
وبحسب الأطباء فإن حليب الثدي كان أحد مفاتيح بقاء الطفل على قيد الحياة، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.

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