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أمير عسير يستقبل القنصل العراقي - جريدة الوطن السعودية

9/5/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، القنصل العام لجمهورية العراق محمد النقشبندي والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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