أمير عسير يستقبل القنصل العراقي - جريدة الوطن السعودية

أمير عسير يستقبل القنصل العراقي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/5/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، القنصل العام لجمهورية العراق محمد النقشبندي والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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