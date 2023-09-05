(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- قامت AIT Worldwide Logistics، وهي شركة رائدة في مجال حلول سلسلة التوريد العالمية بتعيين السيدة Chelsea Lamar في منصب نائبة الرئيس للاستدامة العالمية. وهو الدور الذي ظهر حديثًا لقيادة مبادرات الاستدامة لدى الشركة، مما يعزز التزام AIT بالمسؤولية البيئية، والمواطنة الأخلاقية للشركات، بما في ذلك هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفري بحلول عام 2035.
يقع مكتب Lamar في المقر العالمي الجديد لـ AIT في إيتاسكا، إلينوي، ويرأسها نائب الرئيس التنفيذي، وكبير مسؤولي المعلومات، Ray Fennelly، الذي أوضح أن تعيينها يؤكد تفاني AIT في تطوير استراتيجياتها البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
وأضاف Fennelly: "تتمتع Chelsea بسجل مليء بتحسينات البيئة، من خلال بناء برامج استدامة عالية الجودة". "وسيقود توليها هذا المنصب إلى تمكين شركة AIT من اتخاذ خطوات متقدمة نحو أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة وبزبائنها".
انضمت Lamar إلى الشركة وهي تتمتع بخبرة تزيد عن اثني عشر عامًا في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة. وقد نفذت في أدوارها السابقة برامج تجريبية للسيارات الكهربائية والوقود المتجدد، وقدمت مبادرات كفاءة الطاقة في المدارس الحكومية في إلينوي، وأطلقت برامج الاستدامة عبر أكثر من 200 منشأة، وهو ما قاد إلى توفير 3 ملايين دولار من تكاليف الطاقة السنوية.
وأوضحت Lamar: "يسعدني الانضمام إلى AIT، حيث تشاركني شغفي بالاستدامة". "إنه وقت مؤثر في صناعة لوجستيات النقل نظرًا لإتاحة العديد من الفرص للتعاون عبر سلسلة التوريد. من السيارات الكهربائية، وأنواع الوقود البديلة إلى الحلول التكنولوجية - وتحسين الطرق، واستخدام المنصات الرقمية لتعزيز إدارة الموارد - سنواصل اتباع مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتحقيق تخفيضات ملموسة في انبعاثات الكربون.
وقال Fennelly إن Lamar "ستبدأ العمل على قدم وساق" من خلال مراجعة مبادرات الاستدامة الحالية للشركة، والتخطيط للمرحلة القادمة من البرنامج، والتأكد من أن الشركة تسير على النهج الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2035، والاجتماع مع الجهات المعنية والزبائن.
حصلت Lamar - الحائزة على جائزة المرأة في الطاقة الذكية لعام 2022 - على شهادة من جامعة ولاية آيوا في الهندسة المدنية، مع التركيز على الاهتمام بالبيئة. وفي أوقات فراغها، تستمتع Lamar بالتواصل مع العائلة والأصدقاء، والعمل التطوعي في Illinois Green Alliance.
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نبذة عن AIT Worldwide Logistics
AIT Worldwide Logistics هي شركة شحن عالمية، تساعد الشركات على النمو من خلال الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام، والمكونات والسلع المصنعة. على مدار 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة التوريد - ومقرها شيكاغو - على نهج استشاري لتأسيس شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل الصناعات تقريبًا، بما في ذلك صناعة الطيران، والسيارات، وتجارة التجزئة الاستهلاكية، والأغذية، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. وعلوم الصناعة والحياة. وذلك بدعم التكنولوجيا القابلة للتطوير سهلة الاستخدام، حيث يقوم نموذج الأعمال المرن الخاص بـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر، والجو، والأرض، والسكك الحديدية - في الوقت المحدد، وبالميزانية المناسبة. بفضل زملاء على مستوى عالٍ من الخبرة، يعملون في أكثر من 110 موقع حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تتضمن خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي، وإدارة المستودعات، وخدمات القفازات البيضاء. لمعرفة المزيد؛ يرجى زيارة .
مهمتنا
في AIT، نسعى جاهدين للحصول على فرص لكسب ثقة عملائنا؛ من خلال تقديم حلول لوجستية متميزة في جميع أنحاء العالم، مع الحرص على تقدير زملاء العمل، والشركاء، والمجتمعات.
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