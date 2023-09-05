(BUSINESS WIRE )-- قامت AIT Worldwide Logistics، وهي شركة رائدة في مجال حلول سلسلة التوريد العالمية بتعيين السيدة Chelsea Lamar في منصب نائبة الرئيس للاستدامة العالمية. وهو الدور الذي ظهر حديثًا لقيادة مبادرات الاستدامة لدى الشركة، مما يعزز التزام AIT بالمسؤولية البيئية، والمواطنة الأخلاقية للشركات، بما في ذلك هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفري بحلول عام 2035.

يقع مكتب Lamar في المقر العالمي الجديد لـ AIT في إيتاسكا، إلينوي، ويرأسها نائب الرئيس التنفيذي، وكبير مسؤولي المعلومات، Ray Fennelly، الذي أوضح أن تعيينها يؤكد تفاني AIT في تطوير استراتيجياتها البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.

وأضاف Fennelly: "تتمتع Chelsea بسجل مليء بتحسينات البيئة، من خلال بناء برامج استدامة عالية الجودة". "وسيقود توليها هذا المنصب إلى تمكين شركة AIT من اتخاذ خطوات متقدمة نحو أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة وبزبائنها".

انضمت Lamar إلى الشركة وهي تتمتع بخبرة تزيد عن اثني عشر عامًا في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة. وقد نفذت في أدوارها السابقة برامج تجريبية للسيارات الكهربائية والوقود المتجدد، وقدمت مبادرات كفاءة الطاقة في المدارس الحكومية في إلينوي، وأطلقت برامج الاستدامة عبر أكثر من 200 منشأة، وهو ما قاد إلى توفير 3 ملايين دولار من تكاليف الطاقة السنوية.

وأوضحت Lamar: "يسعدني الانضمام إلى AIT، حيث تشاركني شغفي بالاستدامة". "إنه وقت مؤثر في صناعة لوجستيات النقل نظرًا لإتاحة العديد من الفرص للتعاون عبر سلسلة التوريد. من السيارات الكهربائية، وأنواع الوقود البديلة إلى الحلول التكنولوجية - وتحسين الطرق، واستخدام المنصات الرقمية لتعزيز إدارة الموارد - سنواصل اتباع مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتحقيق تخفيضات ملموسة في انبعاثات الكربون.

وقال Fennelly إن Lamar "ستبدأ العمل على قدم وساق" من خلال مراجعة مبادرات الاستدامة الحالية للشركة، والتخطيط للمرحلة القادمة من البرنامج، والتأكد من أن الشركة تسير على النهج الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2035، والاجتماع مع الجهات المعنية والزبائن.

حصلت Lamar - الحائزة على جائزة المرأة في الطاقة الذكية لعام 2022 - على شهادة من جامعة ولاية آيوا في الهندسة المدنية، مع التركيز على الاهتمام بالبيئة. وفي أوقات فراغها، تستمتع Lamar بالتواصل مع العائلة والأصدقاء، والعمل التطوعي في Illinois Green Alliance.

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نبذة عن AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics هي شركة شحن عالمية، تساعد الشركات على النمو من خلال الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام، والمكونات والسلع المصنعة. على مدار 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة التوريد - ومقرها شيكاغو - على نهج استشاري لتأسيس شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل الصناعات تقريبًا، بما في ذلك صناعة الطيران، والسيارات، وتجارة التجزئة الاستهلاكية، والأغذية، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. وعلوم الصناعة والحياة. وذلك بدعم التكنولوجيا القابلة للتطوير سهلة الاستخدام، حيث يقوم نموذج الأعمال المرن الخاص بـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر، والجو، والأرض، والسكك الحديدية - في الوقت المحدد، وبالميزانية المناسبة. بفضل زملاء على مستوى عالٍ من الخبرة، يعملون في أكثر من 110 موقع حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تتضمن خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي، وإدارة المستودعات، وخدمات القفازات البيضاء. لمعرفة المزيد؛ يرجى زيارة .

مهمتنا

في AIT، نسعى جاهدين للحصول على فرص لكسب ثقة عملائنا؛ من خلال تقديم حلول لوجستية متميزة في جميع أنحاء العالم، مع الحرص على تقدير زملاء العمل، والشركاء، والمجتمعات.

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