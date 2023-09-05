اتفاقية ترخيص حصرية مدتها 22 عامًا للاستفادة من تقنيات Hoffmann Green الخالية من الكلنكر وتكرار تجربة بناء أول مصنع معتمد على النموذج العمودي H2 في المملكة العربية السعودية

وقعت Shurfah Group، الشركة السعودية العملاقة التي قامت على بناء 13800 وحدة سكنية ولها استثمارات في السوق بحجم 6 مليارات ريال، اتفاقية ترخيص مدتها 22 عامًا تقضي بتمويل وبناء وتشغيل وحدات Hoffmann Green الإنتاجية، إلى جانب تسويق أسمنت Hoffmann Green الخالي من الكربون حصريًا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. هذا، وسيتم بناء أول مصنع أسمنت خالٍ من الكلنكر في عام 2024 في المملكة وسيكون نسخة طبق الأصل من H2.

ستُجري عملية الهندسة والإنتاج IBAU Hamburg، شركة المقاولات الألمانية العامة التي وقعت معها Hoffmann Green، على سبيل التذكير، اتفاقية شراكة حصرية في يونيو 2022 لدعم بناء وحدات Hoffmann في كل أنحاء العالم. وسيُبنى هذا المصنع وكل الوحدات العمودية اللاحقة بالكامل باستخدام أسمنت Hoffmann Green.

في مقابل الخبرة الصناعية والتكنولوجيا المتفردة، ستحصل Hoffmann Green من Shurfah على رسوم دخول وعائدات سنوية ثابتة ومتغيرة بناءً على نسبة مبيعات أسمنت Hoffmann في المملكة العربية السعودية.

يتمثل الهدف في دعم التحول البيئي في قطاع البناء السعودي عن طريق إنشاء العديد من المصانع العمودية المنتجة لأسمنت Hoffmann Green .

بالإضافة إلى هذا المصنع، يتمثل هدف هذا العقد في تكرار تجربة بناء العديد من مصانع H2 في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. وفي إطار خطتها القومية "رؤية 2030" الهادفة إلى إحداث تحول اقتصادي، جعلت المملكة التحول البيئي أولوية تنموية، لا سيما في سوق البناء الكبيرة والمزدهرة المعتمدة في الأساس على العديد من مشروعات المدن الذكية. وبفضل المصانع المستقبلية، تهدف Hoffmann Green وShurfah إلى دعم إزالة الكربون من قطاع البناء في المملكة ومساعدة البلاد في اتخاذ خطوات ناجحة نحو الحياد الكربوني.

صرح Julien BLANCHARD و David HOFFMANN ، المؤسسان المشاركان في Hoffmann Green Cement Technologies ، قائلين: "بعد أسابيع قليلة فحسب من توقيع الاتفاقية المسبقة، أعربنا إعرابًا عمليًا عن التزامنا، وذلك عن طريق توقيع عقد الترخيص هذا مع Shurfah، الشركة الرائدة في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. وبعد سويسرا والمملكة المتحدة، نواصل انتشارنا الدولي فوقعنا هذا العقد الجديد واضعين نصب أعيننا هدف دعم مشروع المملكة الطموح "رؤية 2030" والمشاركة في خطة إزالة الكربون من قطاع البناء وذلك عن طريق بناء العديد من الوحدات في المنطقة والتسويق للأسمنت الخالي من الكلنكر."

صرح عبد الله الماجد، مؤسس ورئيس Shurfah Holding ، قائلاً: "أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفي إطار سعيها الدؤوب لتحقيق طموحاتها البيئية، تسعى Shurfah جاهدة للمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وإنجاح مشروع رؤية 2030. وفي هذا الصدد، نفخر بشراكتنا مع Hoffmann Green، والتي ستمكننا من بناء مواقع مستقبلية قوامها الاستدامة. جدير بالذكر أن بناء أول مصنع عمودي في عام 2024 ما هو إلا مجرد بداية ويحدونا خالص الأمل بتكرار التجربة وبناء العديد من الوحدات في كل أنحاء البلاد."

عن HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

تأسست شركة Hoffmann Green Cement Technologies في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في بورنيزو (فيندي، غرب فرنسا)، ومجال عملها هو تصميم وإنتاج وتوزيع أسمنت مبتكر منخفض الكربون، ذي بصمة كربونية أقل 5 مرات من الأسمنت التقليدي، والذي يُصنع بجرعة مكافئة وبدون أي تغيير يطول عملية تصنيع الأسمنت متفوقًا في الأداء على الأسمنت التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة وحدتي إنتاج مدعومتين بأسطول من أجهزة تتبع الطاقة الشمسية في موقع بورنيزو: مصنع 4.0 وH2، أول مصنع أسمنت عمودي في العالم، والذي تم افتتاحه في مايو 2023. وسيجري بناء المصنع الثالث في ميناء دونكيرك الرئيسي في 2024-2025، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 550000 طن سنويًا أو 3% من السوق الفرنسية. هذا، وقد حققت المجموعة طفرة تكنولوجية غير مسبوقة معتمدة في ذلك على تعديل تركيبة الأسمنت وتنفيذ عملية تصنيع على البارد، إلى جانب إنتاج منتج خالٍ من الكلنكر واستهلاك منخفض للطاقة، مما يضعها في مصاف الريادة في سوق الأسمنت الذي لم تتغير ملامحه منذ 200 عام.

في سياق حالة الطوارئ المناخية وتضخم أسعار الطاقة، تشارك Hoffmann Green Cement بفعالية في مشروع تحول الطاقة فعمدت إلى إنتاج أسمنت نظيف يستهلك طاقة أقل بمقدار 10 إلى 15 مرة مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، وذلك عن طريق العمل على إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وتشجيع الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد الطبيعية. وبفضل خبرتها التكنولوجية غير المسبوقة، والتي تتحسن باستمرار نتاج العمل الدؤوب لفِرقها المتميزة، تقدم الشركة خدماتها إلى كل أسواق قطاع البناء في فرنسا وخارجها.

تخطو الشركة خطى حثيثة على مسار التوسع العالمي بتوقيعها عقودًا في المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا ومؤخرًا المملكة العربية السعودية.

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