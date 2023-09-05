ستتيح FXCM Pro تدفق السيولة المؤسسية الخاصة بها مباشرةً إلى عملاء TFB، مما يمكنهم من ربط التسعير والتداول بمنصات MT4 وMT5 الخاصة بهم باستخدام خادم FIX API الخاص بـ TFB. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيستفيد عملاء FXCM Pro من وجود خيار إضافي عند اختيار مزود التكنولوجيا/جسر الربط.

يتوافق جسر معالج التجارة الخاص بـ TFB مع MT4 وMT5 وcTrader وMatch-Trader ومنصات أخرى، ويدعم عمليات تكامل الجهات الخارجية عبر واجهة FIX API الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للوسطاء إمكانات تحليل البيانات وإدارة المخاطر المحسنة، كل ذلك من خلال واجهة سلسة وسهلة الاستخدام.

علَّق Mario Sanchez ، المدير العام والرئيس العالمي لمبيعات FXCM Pro قائلاً: "في FXCM Pro، نلتزم بتزويد عملائنا بالتكنولوجيا التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، وهذا ما ينعكس جليًا في شراكتنا مع Tools for Brokers. يمنح هذا التعاون عملاءنا خيارًا إضافيًا عندما يتعلق الأمر باختيار مزود خدمات مؤقت، ومن خلال اختيار TFB، سيستفيدون من التنفيذ السريع والأتمتة وتحسين الوصول إلى الأسواق."

أما Alexey Kutsenko ، الرئيس التنفيذي لشركة Tools for Brokers فقد علَّق قائلاً: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع FXCM Pro. وبموجب هذه الشراكة، سيستفيد عملاء FXCM Pro من التنفيذ المتقدم والسريع من دون المساس بالجودة أو الأمان. إن الجمع بين خبرتنا وتجاربنا سيعمل على إنشاء منصة قوية للعديد من شركات الوساطة وصناديق التحوط، ما يتيح لها التوسع بشكل أسرع وأكثر استدامة."

توفر FXCM Pro لوسطاء التجزئة وصناديق التحوط الصغيرة وبنوك الأسواق الناشئة إمكانية الوصول إلى التنفيذ بالجملة والسيولة، مع توفير إمكانية الوصول للصناديق ذات الترددات العالية والمتوسطة إلى خدمات الوساطة الرئيسية عبر FXCM Prime. وبفضل علاقاتها مع البنوك ومقدمي السيولة غير المصرفية رفيعي المستوى، وعلاقات الوسطاء الرئيسيين وموردي الحلول التكنولوجية، فإنها توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفضل في فئتها.

تعد شركة Tools for Brokers (TFB) مزودًا عالميًا للتكنولوجيا لوسطاء التجزئة وشركات التداول الداعمة وصناديق التحوط التي تعمل على منصات متعددة، بما في ذلك MetaTrader وMatch-Trader وcTrader. وهي توفر نظامًا بيئيًا من الحلول التي تتمحور حول جسر السيولة الرائد لمعالج التجارة، مدعومًا بإدارة البيانات وإعداد التقارير، وإدارة الأموال، وواجهة مستخدم ويب واحدة لإدارة الحلول الفردية.

لمزيد من المعلومات بشأن FXCM، يرجى زيارة الموقع

لمزيد من المعلومات بشأن TFB، يرجى زيارة الموقع

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بيان إخلاء المسؤولية:

هذا المحتوى مخصص للعملاء المؤسسيين والمهنيين فقط.

معلومات عن FXCM :

FXCM هي شركة رائدة في مجال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (FX)، وتداول العقود على الفروقات، والخدمات ذات الصلة. تأسست الشركة في عام 1999، وتتمثل مهمتها في تزويد المتداولين العالميين بإمكانية الوصول إلى أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم من خلال تقديم أدوات تداول مبتكرة، وتوظيف مدربي تداول مهرة، وتلبية المعايير المالية الصارمة، والسعي لتوفير أفضل تجربة تداول عبر الإنترنت في السوق. يتمتع العملاء بميزة التداول عبر الهاتف المحمول وتنفيذ الأوامر بنقرة واحدة والتداول من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم FXCM دورات تعليمية حول تداول العملات الأجنبية وتوفر أدوات التداول والبيانات الخاصة والموارد المتميزة. توفر FXCM Pro لوسطاء التجزئة وصناديق التحوط الصغيرة وبنوك الأسواق الناشئة إمكانية الوصول إلى التنفيذ بالجملة والسيولة، مع توفير إمكانية وصول الأموال العالية والمتوسطة التردد إلى خدمات الوساطة الرئيسية عبر FXCM Prime.

معلومات عن Tools for Brokers :

Tools for Brokers (TFB) هي مزود تكنولوجيا متعدد المنصات لوسطاء التجزئة وشركات التداول الداعمة وصناديق التحوط ذات حلول تعمل على MetaTrader وMatch-Trader وcTrader. يتمحور النظام البيئي للمنتجات حول جسر سيولة معالج التجارة، المعزز بوظيفة إدارة البيانات وإعداد التقارير، وTFB PAMM لإدارة الأموال، وTFB Toolbox - واجهة مستخدم ويب واحد لإدارة الحلول المخصصة الفردية. يدعم حل جسر السيولة الرائد المتعدد المنصات - Trade Processor - مجموعة من موفري السيولة، ويساعد العملاء على إدارة المخاطر، وجمع البيانات، وأتمتة العمليات الأكثر أهمية، كل ذلك من خلال وحدة تحكم واحدة.

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