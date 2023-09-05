(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة FXCM Pro ، الذراع المؤسسي لشركة FXCM، المزود الدولي الرائد لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت وتداول العقود على الفروقات والخدمات ذات الصلة، عن شراكة لسد احتياجات السيولة مع (Tools for Brokers (TFB ، مزود تكنولوجيا دولي لوسطاء التجزئة، وشركات التداول الداعمة، وصناديق التحوط.
ستتيح FXCM Pro تدفق السيولة المؤسسية الخاصة بها مباشرةً إلى عملاء TFB، مما يمكنهم من ربط التسعير والتداول بمنصات MT4 وMT5 الخاصة بهم باستخدام خادم FIX API الخاص بـ TFB. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيستفيد عملاء FXCM Pro من وجود خيار إضافي عند اختيار مزود التكنولوجيا/جسر الربط.
يتوافق جسر معالج التجارة الخاص بـ TFB مع MT4 وMT5 وcTrader وMatch-Trader ومنصات أخرى، ويدعم عمليات تكامل الجهات الخارجية عبر واجهة FIX API الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للوسطاء إمكانات تحليل البيانات وإدارة المخاطر المحسنة، كل ذلك من خلال واجهة سلسة وسهلة الاستخدام.
علَّق Mario Sanchez ، المدير العام والرئيس العالمي لمبيعات FXCM Pro قائلاً: "في FXCM Pro، نلتزم بتزويد عملائنا بالتكنولوجيا التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، وهذا ما ينعكس جليًا في شراكتنا مع Tools for Brokers. يمنح هذا التعاون عملاءنا خيارًا إضافيًا عندما يتعلق الأمر باختيار مزود خدمات مؤقت، ومن خلال اختيار TFB، سيستفيدون من التنفيذ السريع والأتمتة وتحسين الوصول إلى الأسواق."
أما Alexey Kutsenko ، الرئيس التنفيذي لشركة Tools for Brokers فقد علَّق قائلاً: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع FXCM Pro. وبموجب هذه الشراكة، سيستفيد عملاء FXCM Pro من التنفيذ المتقدم والسريع من دون المساس بالجودة أو الأمان. إن الجمع بين خبرتنا وتجاربنا سيعمل على إنشاء منصة قوية للعديد من شركات الوساطة وصناديق التحوط، ما يتيح لها التوسع بشكل أسرع وأكثر استدامة."
توفر FXCM Pro لوسطاء التجزئة وصناديق التحوط الصغيرة وبنوك الأسواق الناشئة إمكانية الوصول إلى التنفيذ بالجملة والسيولة، مع توفير إمكانية الوصول للصناديق ذات الترددات العالية والمتوسطة إلى خدمات الوساطة الرئيسية عبر FXCM Prime. وبفضل علاقاتها مع البنوك ومقدمي السيولة غير المصرفية رفيعي المستوى، وعلاقات الوسطاء الرئيسيين وموردي الحلول التكنولوجية، فإنها توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفضل في فئتها.
تعد شركة Tools for Brokers (TFB) مزودًا عالميًا للتكنولوجيا لوسطاء التجزئة وشركات التداول الداعمة وصناديق التحوط التي تعمل على منصات متعددة، بما في ذلك MetaTrader وMatch-Trader وcTrader. وهي توفر نظامًا بيئيًا من الحلول التي تتمحور حول جسر السيولة الرائد لمعالج التجارة، مدعومًا بإدارة البيانات وإعداد التقارير، وإدارة الأموال، وواجهة مستخدم ويب واحدة لإدارة الحلول الفردية.
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لمزيد من المعلومات بشأن TFB، يرجى زيارة الموقع
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بيان إخلاء المسؤولية:
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معلومات عن FXCM :
FXCM هي شركة رائدة في مجال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (FX)، وتداول العقود على الفروقات، والخدمات ذات الصلة. تأسست الشركة في عام 1999، وتتمثل مهمتها في تزويد المتداولين العالميين بإمكانية الوصول إلى أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم من خلال تقديم أدوات تداول مبتكرة، وتوظيف مدربي تداول مهرة، وتلبية المعايير المالية الصارمة، والسعي لتوفير أفضل تجربة تداول عبر الإنترنت في السوق. يتمتع العملاء بميزة التداول عبر الهاتف المحمول وتنفيذ الأوامر بنقرة واحدة والتداول من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم FXCM دورات تعليمية حول تداول العملات الأجنبية وتوفر أدوات التداول والبيانات الخاصة والموارد المتميزة. توفر FXCM Pro لوسطاء التجزئة وصناديق التحوط الصغيرة وبنوك الأسواق الناشئة إمكانية الوصول إلى التنفيذ بالجملة والسيولة، مع توفير إمكانية وصول الأموال العالية والمتوسطة التردد إلى خدمات الوساطة الرئيسية عبر FXCM Prime.
معلومات عن Tools for Brokers :
Tools for Brokers (TFB) هي مزود تكنولوجيا متعدد المنصات لوسطاء التجزئة وشركات التداول الداعمة وصناديق التحوط ذات حلول تعمل على MetaTrader وMatch-Trader وcTrader. يتمحور النظام البيئي للمنتجات حول جسر سيولة معالج التجارة، المعزز بوظيفة إدارة البيانات وإعداد التقارير، وTFB PAMM لإدارة الأموال، وTFB Toolbox - واجهة مستخدم ويب واحد لإدارة الحلول المخصصة الفردية. يدعم حل جسر السيولة الرائد المتعدد المنصات - Trade Processor - مجموعة من موفري السيولة، ويساعد العملاء على إدارة المخاطر، وجمع البيانات، وأتمتة العمليات الأكثر أهمية، كل ذلك من خلال وحدة تحكم واحدة.
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