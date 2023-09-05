متى لا يجب شراء Iphone جديد
التاريخ
9/5/2023 2:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يقبل الناس في سبتمبر على شراء أجهزة ((آيفون)) الجديدة. وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه.
سواء اشتريت أحد طرازات ((آيفون 15)) الجديدة، المتوقع إصدارها في 12 سبتمبر، أم لا، فالأمر يعتمد على ثلاثة عوامل: ((حالة هاتفك الحالي، ومدى توافقه مع تحديث iOS 17 الوشيك، والميزات الجديدة للهاتف التالي)).
متى لا يجب شراء iPhone جديد؟
- إذا كان عمر جهاز ((آيفون)) الخاص بك عامين أو ثلاثة أعوام، ويعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن تتمكن من الاستفادة منه لعام أو عامين آخرين.
- لا ترقى هاتفك إذا كنت فقط بحاجة إلى بطارية جديدة.
- إذا كانت السعة القصوى للبطارية أقل من 80%، تقول شركة ((آبل)) إنه يجب استبدالها.
- إذا كان هاتفك يعمل بكامل طاقته لكن الشاشة ((متشققة))، فهي فقط تحتاج إلى إصلاح.
- في حال كانت مساحة التخزين على وشك النفاد، فقد يكون جهاز ((آيفون)) الخاص بك بطيئا، ووقتها يمكن مراجعة البيانات التي يمكنك حذفها.
- مهما كان قرارك، انتظر حتى 12 سبتمبر، عندما تكشف ((آبل)) المميزات والإضافات الجديدة بهاتفها المرتقب.
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