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متى لا يجب شراء Iphone جديد

9/5/2023 2:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يقبل الناس في سبتمبر على شراء أجهزة ((آيفون)) الجديدة. وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه.
سواء اشتريت أحد طرازات ((آيفون 15)) الجديدة، المتوقع إصدارها في 12 سبتمبر، أم لا، فالأمر يعتمد على ثلاثة عوامل: ((حالة هاتفك الحالي، ومدى توافقه مع تحديث iOS 17 الوشيك، والميزات الجديدة للهاتف التالي)).
متى لا يجب شراء iPhone جديد؟
- إذا كان عمر جهاز ((آيفون)) الخاص بك عامين أو ثلاثة أعوام، ويعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن تتمكن من الاستفادة منه لعام أو عامين آخرين.
- لا ترقى هاتفك إذا كنت فقط بحاجة إلى بطارية جديدة.
- إذا كانت السعة القصوى للبطارية أقل من 80%، تقول شركة ((آبل)) إنه يجب استبدالها.
- إذا كان هاتفك يعمل بكامل طاقته لكن الشاشة ((متشققة))، فهي فقط تحتاج إلى إصلاح.
- في حال كانت مساحة التخزين على وشك النفاد، فقد يكون جهاز ((آيفون)) الخاص بك بطيئا، ووقتها يمكن مراجعة البيانات التي يمكنك حذفها.
- مهما كان قرارك، انتظر حتى 12 سبتمبر، عندما تكشف ((آبل)) المميزات والإضافات الجديدة بهاتفها المرتقب.

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