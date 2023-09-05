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صينية تسرق هاتفا بالعض

9/5/2023 2:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سرقت امرأة صينية، تدعى ((كيو))، جهاز ((آيفون 14 بلس)) من معرض للهواتف المتحركة في مدينة فويجان الصينية، مستخدمة ((العض)) في قطع أسلاك الحماية الموصولة بالهاتف في المتجر. ونجحت ((كيو)) في قص الأسلاك بأسنانها، وأعادت توصيلها بطريقة تمنع تشغيل جهاز الإنذار.
وأظهرت الكاميرات الداخلية في المتجر الصيني أن ((كيو)) وضعت الهاتف في شنطتها، بعد الانتهاء من ((العض))، وخرجت من المتجر دون أن يلاحظها العاملون هناك. إلا أنه، وفقا لصحيفة ((تشاينا مورنينغ بوست))، استطاعت الشرطة الصينية تتبع السارقة، وخلال 30 دقيقة تم تحديد مكانها، وألقت السلطات القبض عليها.
وبحسب صحيفة ((سنا نيوز)) الصينية، قالت ((كيو)) في اعترافاتها إنها كانت تنوي شراء الجهاز، ولكن سعره كان أكبر من مقدرتها المادية، فقررت أن تسطو عليه بـ((العض)).

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