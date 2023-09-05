مزايا تفضيل أطفال السكري لمضخة الإنسولين

مزايا تفضيل أطفال السكري لمضخة الإنسولين
التاريخ
9/5/2023 2:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مركز Diabeter التابع لتجمع الأحساء الصحي، 5 مزايا في تحويل مرضى النوع الأول من السكري ((الأطفال)) من استخدام الإبر اليومية المتعددة إلى مضخات الإنسولين، موضحًا أن مضخة الإنسولين، هي جهاز عملي صغير لا يتجاوز حجمه حجم الجوال الصغير، حيث يسهل حمله في الجيب أو على الحزام المخصص أو إخفاؤه تحت الملابس، ويعمل بطريقة تشابه إلى حد ما طريقة عمل البنكرياس في إفراز هرمون الإنسولين.
تحسن نتائج المرضى
أكد المركز، أن معظم مرضى السكري، يفضلون استخدام مضخة الإنسولين بدلًا من الحقن اليومي، ويقدمها المركز لكافة المرضى المستفيدين من خدماته، وقد ساهمت بشكل كبير في تحسن نتائج المرضى، ويعمل وفق رؤية ورسالة مستقبل من دون مضاعفات مرض السكري، والسعي إلى تحسين رعاية داء السكري، والحدّ من عبء داء السكري على المرضى وأسرهم، وتقديم رعاية فردية وشاملة، لمساعدة المرضى على تحقيق نتائج متفوّقة وعيش حياة أفضل مع نسبة أقلّ من المضاعفات، وتمكين المرضى من خلال تدريبهم على الرعاية الذاتيّة، وتقديم تجربة دافئة ومشجّعة وغير سريريّة مرفقة بدعم من الخبراء في المجال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتميّز من خلال قياس نتائج كلّ مريض سكري من النوع 1 وتتبّعها وتحليلها.
المراقبة عن بعد
يوفر المركز رعاية مخصصة في الوقت الحقيقي من خلال المراقبة عن بعد لمستويات السكر في الدم، ويمكن أن يحمّل المريض هذه المستويات بسهولة من خلال جهاز قياس نسبة الجلكوز، وفي غضون بضع دقائق، يتلقى ورقة ملونة (لوحة البيانات الرئيسيّة) على صفحته الشخصية على بوابة المركز الإلكترونية، حيث ستمنحه نظرة على قيم الجلوكوز في الأسابيع الماضية، واللون الأحمر يعني أن المستويات مرتفعة للغاية، والأزرق يعني أنّ نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية واللون الأخضر، يشير إلى أن النتيجة جيدة، بهذه الطريقة، يتمكن المريض من معرفة كيفية أدائه بشكل مباشر، مما يوفّر نقطة انطلاق ملموسة للتشاور مع الفريق الطبي. كان المركز، نجح في تحويل 100 مريض من أصل 701 مريض من مرضى النوع الأول من السكري (سكري الأطفال) من استخدام الإبر اليومية المتعددة إلى مضخات الإنسولين.
المزايا:
01- تحسين جودة الحياة، والتعايش مع المرض بمرونة وسهولة.
02- التقليل من الوخز بالإبر.
03- التحكم في مستوى السكر في الدم (التقليل من خطر انخفاض السكر، وتحسين مستوى السكر التراكمي).
04- استخدام جرعات الإنسولين بسهولة (بضغطة زر) وفي أي وقت.
05- المرونة في اختيار أنواع الوجبات وأوقاتها والأنشطة اليومية.
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