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مزايا تفضيل أطفال السكري لمضخة الإنسولين

9/5/2023 2:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مركز Diabeter التابع لتجمع الأحساء الصحي، 5 مزايا في تحويل مرضى النوع الأول من السكري ((الأطفال)) من استخدام الإبر اليومية المتعددة إلى مضخات الإنسولين، موضحًا أن مضخة الإنسولين، هي جهاز عملي صغير لا يتجاوز حجمه حجم الجوال الصغير، حيث يسهل حمله في الجيب أو على الحزام المخصص أو إخفاؤه تحت الملابس، ويعمل بطريقة تشابه إلى حد ما طريقة عمل البنكرياس في إفراز هرمون الإنسولين.
تحسن نتائج المرضى
أكد المركز، أن معظم مرضى السكري، يفضلون استخدام مضخة الإنسولين بدلًا من الحقن اليومي، ويقدمها المركز لكافة المرضى المستفيدين من خدماته، وقد ساهمت بشكل كبير في تحسن نتائج المرضى، ويعمل وفق رؤية ورسالة مستقبل من دون مضاعفات مرض السكري، والسعي إلى تحسين رعاية داء السكري، والحدّ من عبء داء السكري على المرضى وأسرهم، وتقديم رعاية فردية وشاملة، لمساعدة المرضى على تحقيق نتائج متفوّقة وعيش حياة أفضل مع نسبة أقلّ من المضاعفات، وتمكين المرضى من خلال تدريبهم على الرعاية الذاتيّة، وتقديم تجربة دافئة ومشجّعة وغير سريريّة مرفقة بدعم من الخبراء في المجال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتميّز من خلال قياس نتائج كلّ مريض سكري من النوع 1 وتتبّعها وتحليلها.
المراقبة عن بعد
يوفر المركز رعاية مخصصة في الوقت الحقيقي من خلال المراقبة عن بعد لمستويات السكر في الدم، ويمكن أن يحمّل المريض هذه المستويات بسهولة من خلال جهاز قياس نسبة الجلكوز، وفي غضون بضع دقائق، يتلقى ورقة ملونة (لوحة البيانات الرئيسيّة) على صفحته الشخصية على بوابة المركز الإلكترونية، حيث ستمنحه نظرة على قيم الجلوكوز في الأسابيع الماضية، واللون الأحمر يعني أن المستويات مرتفعة للغاية، والأزرق يعني أنّ نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية واللون الأخضر، يشير إلى أن النتيجة جيدة، بهذه الطريقة، يتمكن المريض من معرفة كيفية أدائه بشكل مباشر، مما يوفّر نقطة انطلاق ملموسة للتشاور مع الفريق الطبي. كان المركز، نجح في تحويل 100 مريض من أصل 701 مريض من مرضى النوع الأول من السكري (سكري الأطفال) من استخدام الإبر اليومية المتعددة إلى مضخات الإنسولين.
المزايا:
01- تحسين جودة الحياة، والتعايش مع المرض بمرونة وسهولة.
02- التقليل من الوخز بالإبر.
03- التحكم في مستوى السكر في الدم (التقليل من خطر انخفاض السكر، وتحسين مستوى السكر التراكمي).
04- استخدام جرعات الإنسولين بسهولة (بضغطة زر) وفي أي وقت.
05- المرونة في اختيار أنواع الوجبات وأوقاتها والأنشطة اليومية.

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