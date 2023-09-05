%59 أشخاصا يتعالجون من الذهان وثنائي القطب والاكتئاب

%59 أشخاصا يتعالجون من الذهان وثنائي القطب والاكتئاب
التاريخ
9/5/2023 2:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت جدة حالات الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد المرضى المراجعين إما للطوارئ أو عيادات أو التنويم في مجمع إرادة والصحة النفسية 5236 مريضا، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين يتلقون العلاج من الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) -الاضطراب الوجداني ثنائي القطب- الاكتئاب المتوسط إلى الشديد 59%.
مرض الذهان
أوضح استشاري الطب النفسي محمد صالح أن مرض الذهان يعاني المصابون به من عدة أعراض منها القلق والتهيج والأوهام والهلوسة والتخيلات السمعية والمرئية، كذلك البعض يصاب بالإمساك وصعوبة في التركيز والشعور بالحزن واليأس الشديد، وعدم مقدرته على النوم، والتفكير في الانتحار، تفضيل العزلة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أسباب هذا المرض تعود لعدد من العوامل منها الأمراض التي تصيب الدماغ، حالات الصرع، تناول العقاقير والمنشطات، كذلك قد يحدث نتيجة صدمة عصبية قوية لا يتحملها الفرد، والاكتئاب، ولدى البعض تكون بسبب وراثي.
إحصائيات المناطق في حالات الاضطراب العقلي الحاد (الذهان)
الرياض 3553 مريضا
أبها 2632 مريضا
جازان 2091 مريضا
حائل 2030 مريضا
الأحساء 1769 مريضا
القصيم 1777 مريضا
تبوك 1725 مريضا
الدمام 1711 مريضا
المدينة 1417 مريضا
الطائف 1463 مريضا
بيشه 914 مريضا
الجوف 798 مريضا
القريات 717 مريضا
الحدود الشمالية 516 مريضا
حفر الباطن 452 مريضا
الخرج 204 مرضى
الباحة 267 مريضا
نجران 197 مريضا
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