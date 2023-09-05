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%59 أشخاصا يتعالجون من الذهان وثنائي القطب والاكتئاب

9/5/2023 2:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت جدة حالات الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد المرضى المراجعين إما للطوارئ أو عيادات أو التنويم في مجمع إرادة والصحة النفسية 5236 مريضا، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين يتلقون العلاج من الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) -الاضطراب الوجداني ثنائي القطب- الاكتئاب المتوسط إلى الشديد 59%.
مرض الذهان
أوضح استشاري الطب النفسي محمد صالح أن مرض الذهان يعاني المصابون به من عدة أعراض منها القلق والتهيج والأوهام والهلوسة والتخيلات السمعية والمرئية، كذلك البعض يصاب بالإمساك وصعوبة في التركيز والشعور بالحزن واليأس الشديد، وعدم مقدرته على النوم، والتفكير في الانتحار، تفضيل العزلة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أسباب هذا المرض تعود لعدد من العوامل منها الأمراض التي تصيب الدماغ، حالات الصرع، تناول العقاقير والمنشطات، كذلك قد يحدث نتيجة صدمة عصبية قوية لا يتحملها الفرد، والاكتئاب، ولدى البعض تكون بسبب وراثي.
إحصائيات المناطق في حالات الاضطراب العقلي الحاد (الذهان)
الرياض 3553 مريضا
أبها 2632 مريضا
جازان 2091 مريضا
حائل 2030 مريضا
الأحساء 1769 مريضا
القصيم 1777 مريضا
تبوك 1725 مريضا
الدمام 1711 مريضا
المدينة 1417 مريضا
الطائف 1463 مريضا
بيشه 914 مريضا
الجوف 798 مريضا
القريات 717 مريضا
الحدود الشمالية 516 مريضا
حفر الباطن 452 مريضا
الخرج 204 مرضى
الباحة 267 مريضا
نجران 197 مريضا

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