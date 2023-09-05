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أرامكو تتعاون مع ((ستيلانتس)) للمواءمة بين الوقود الاصطناعي ومجموعة المحركات الأوروبية

9/5/2023 2:17:06 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت أرامكو السعودية و"ستيلانتس" إلى أن 24 مجموعة من محركات السيارات الأوروبية المنتجة منذ عام 2014 (يورو 6) متوائمة مع تركيبات الوقود الاصطناعي المتوقعة.
وعملت الشركتان معًا على استخدام الوقود الاصطناعي البديل للاختبار وفقًا لمعايير الوقود الحالية كجزء من مساعيهما لإيجاد حلول طاقة منخفضة الكربون.
تستكشف أرامكو السعودية إمكانية تطوير أنواع الوقود الاصطناعي منخفض الكربون كحل مباشر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الحالية.
وتدعم "ستيلانتس" استخدام الوقود الاصطناعي منخفض الكربون وتقدّر أن بإمكانه تقليل ما يصل إلى 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أوروبا خلال الفترة من عام 2025 إلى 2050 إذا تم استخدامه في نحو 28 مليون مركبة من إنتاجها.
توصّلت "ستيلانتس"، وهي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات، إلى أن 24 مجموعة من محركات السيارات الأوروبية التي تم بيعها منذ عام 2014، بما يعادل نحو 28 مليون سيارة، جاهزة لاستخدام الوقود الاصطناعي المتطور دون أي تعديل في تقنية نقل الحركة، وذلك بعد أشهر من الاختبار في مراكزها التقنية بجميع أنحاء أوروبا. وأُجريت الاختبارات باستخدام الوقود الاصطناعي البديل الذي طوّرته أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات.
ويُعد الوقود الاصطناعي منخفض الكربون أحد أنواع الوقود الذي يتم تصنيعه عن طريق تفاعل ثاني أكسيد الكربون، والذي يتم احتجازه إما مباشرة من الغلاف الجوي أو من منشأة صناعية، مع الهيدروجين المتجدد. ولدى الوقود الاصطناعي منخفض الكربون القدرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مركبات الاحتراق الداخلي الحالية بنسبة 70% على الأقل خلال دورة تشغيلها، مقارنة بالوقود التقليدي.
وقال كبير التقنيين في النقل في أرامكو السعودية، عامر العامر: "يسعدنا العمل مع شركة ستيلانتيس، إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، لتقييم أداء تركيبات الوقود لدينا والتي تم تصميمها لتمثل خصائص الوقود الاصطناعي المتوقعة في محركات السيارات الموجودة لديها. وتعزز نتائج الاختبار وجهة نظرنا بأن الوقود الاصطناعي يمكن أن يكون حلًا سهل الاستخدام في المركبات الحالية، وعندما يتم إنتاجه عبر مسار منخفض الكربون يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل ودعم تحول الطاقة المنظم".
من جهته، قال كبير مسؤولي الهندسة والتقنية في "ستيلانتيس"، نيد كوريك: "تتمثّل أولويتنا في توفير وسائل تنقّل دون انبعاثات مع التركيز على السيارات الكهربائية، ويُعد تعاوننا مع أرامكو السعودية خطوة مهمة ومكملة في هذه المسيرة. ونحن نستكشف جميع الحلول لتعزيز استراتيجيتنا الطموحة المتمثّلة في أن نصبح شركة خالية من الكربون بحلول عام 2038. ويمكن أن يكون للوقود الاصطناعي المتوفر تأثير هائل وفوري تقريبًا على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأسطول المركبات الحالي، ما يوفر لعملائنا خيارًا سهلًا ذا جدوى اقتصادية مما قد يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وهو خيار بسيط مثل اختيار مضخة وقود مختلفة في المحطة، دون أي تعديل إضافي على مركباتهم".
وتهدف "ستيلانتيس" من خلال خطتها الاستراتيجية بعيدة المدى Dare Forward 2030، إلى خفض انبعاثاتها الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030، وفقًا لمعايير 2021، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2038. وتشير تقديرات الشركة إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني منخفض الكربون في نحو 28 مليون من مركباتها يمكن أن يقلل ما يصل إلى 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بين عامي 2025 و2050. ويغطي اختبار الوقود الاصطناعي البديل بواسطة "ستيلانتيس" انبعاثات العوادم، وقابلية التشغيل، وقوة المحرك، والموثوقية والتحمل، وتخفيف الزيت، وخزان الوقود، وخطوط الوقود والفلاتر، بالإضافة إلى أداء الوقود في درجات الحرارة العالية وشديدة البرودة.
وتعمل أرامكو السعودية حاليًا على إنشاء محطتين تجريبيتين لاستكشاف إنتاج الوقود الاصطناعي منخفض الكربون. وفي المملكة تعمل أرامكو السعودية وشركة "إينووا" (شركة نيوم للطاقة والمياه) على إنتاج البنزين الاصطناعي لسيارات الركاب الخفيفة. وفي الوقت نفسه، في بلباو بإسبانيا، تستكشف أرامكو السعودية وريبسول فرص إنتاج وقود الديزل الاصطناعي منخفض الكربون ووقود الطائرات والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أرامكو السعودية مع فرق رياضة السيارات ومنظمي المسابقات لإجراء مزيد من الاختبارات، وإظهار إمكانات الوقود منخفض الكربون كحل مباشر لتقليل انبعاثات الكربون من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

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