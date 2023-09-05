أمانة مكة تنفي استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني
التاريخ
9/5/2023 2:17:06 PM
(MENAFN- Al Watan) نفت أمانة العاصمة المقدسة عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.
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