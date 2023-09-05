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أمانة مكة تنفي استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني

9/5/2023 2:17:06 PM
(MENAFN- Al Watan) نفت أمانة العاصمة المقدسة عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.

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