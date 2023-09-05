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ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

9/5/2023 2:17:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية نارية، و (109) ذخائر نارية، وبندقية هوائية، و (1575) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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