الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني
التاريخ
9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني، وذلك بحضور رئيسي الاتحادين ياسر بن حسن المسحل ومهدي تاج، وذلك بمقر الاتحاد السعودي في الرياض.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.
وتشتمل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإيراني ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية.
في المقابل أعرب رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة.
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