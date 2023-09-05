Wednesday, 06 September 2023 01:51 GMT

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني

9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني، وذلك بحضور رئيسي الاتحادين ياسر بن حسن المسحل ومهدي تاج، وذلك بمقر الاتحاد السعودي في الرياض.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.
وتشتمل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإيراني ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية.
في المقابل أعرب رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة.

MENAFN05092023000089011017ID1107010986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث