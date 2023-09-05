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مواجهة مونديالية محتملة لممثلي العرب

9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت قرعة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة على إستاد الجوهرة بجدة، خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، ممثلي العرب الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مواجهة محتملة في ربع نهائي المونديال في حال تجاوز الاتحاد محطة بطل أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح البطولة العالمية في الـ12 من ديسمبر، على أن تكون موقعة ربع النهائي المحتملة في الـ15 منه، الذي سيشهد مواجهة بطل الكونكاكاف ليون المكسيكي، وبطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني.

أما مباريات نصف النهائي فستقام في الـ18 من ديسمبر، إذ يواجه الفائز من لقاء الأهلي المصري، والعابر إلى ربع النهائي من الاتحاد وأوكلاند سيتي، بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، فيما يلتقي بطل أوروبا مانشستر سيتي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في الـ19 من الشهر نفسه.
وسيشهد الـ22 من ديسمبر موقعة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نصف النهائي، يتبعها المباراة النهائية التي ستجمع الفائزين في دور الأربعة.
وشهد حفل القرعة الذي أقيم في جدة، حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بجانب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.

وقام بسحب القرعة، أسطورة مانشستر سيتي الإيفواري يايا توريه، ونجم الاتحاد السابق مناف أبو شقير.
مباريات كأس العالم للأندية
الدور الأول
12 ديسمبر
المباراة 1
الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلندي
الدور الثاني
15 ديسمبر
المباراة 2
الأهلي المصري × الفائز من المباراة 1
المباراة 3
ليون المكسيكي × أوراوا ريد دياموندز الياباني
نصف النهائي
18 ديسمبر
المباراة 4
بطل أمريكا الجنوبية × الفائز من المباراة 2
19 ديسمبر
المباراة 5
مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من المباراة 3
تحديد الثالث والرابع
المباراة 6
22 ديسمبر
الخاسر من المباراة 4 × الخاسر من المباراة 5
النهائي
المباراة 7
22 ديسمبر
الفائز من المباراة 4 × الفائز من المباراة 5

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