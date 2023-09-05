مواجهة مونديالية محتملة لممثلي العرب
التاريخ
9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت قرعة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة على إستاد الجوهرة بجدة، خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، ممثلي العرب الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مواجهة محتملة في ربع نهائي المونديال في حال تجاوز الاتحاد محطة بطل أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح البطولة العالمية في الـ12 من ديسمبر، على أن تكون موقعة ربع النهائي المحتملة في الـ15 منه، الذي سيشهد مواجهة بطل الكونكاكاف ليون المكسيكي، وبطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني.
أما مباريات نصف النهائي فستقام في الـ18 من ديسمبر، إذ يواجه الفائز من لقاء الأهلي المصري، والعابر إلى ربع النهائي من الاتحاد وأوكلاند سيتي، بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، فيما يلتقي بطل أوروبا مانشستر سيتي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في الـ19 من الشهر نفسه.
وسيشهد الـ22 من ديسمبر موقعة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نصف النهائي، يتبعها المباراة النهائية التي ستجمع الفائزين في دور الأربعة.
وشهد حفل القرعة الذي أقيم في جدة، حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بجانب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.
وقام بسحب القرعة، أسطورة مانشستر سيتي الإيفواري يايا توريه، ونجم الاتحاد السابق مناف أبو شقير.
مباريات كأس العالم للأندية
الدور الأول
12 ديسمبر
المباراة 1
الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلندي
الدور الثاني
15 ديسمبر
المباراة 2
الأهلي المصري × الفائز من المباراة 1
المباراة 3
ليون المكسيكي × أوراوا ريد دياموندز الياباني
نصف النهائي
18 ديسمبر
المباراة 4
بطل أمريكا الجنوبية × الفائز من المباراة 2
19 ديسمبر
المباراة 5
مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من المباراة 3
تحديد الثالث والرابع
المباراة 6
22 ديسمبر
الخاسر من المباراة 4 × الخاسر من المباراة 5
النهائي
المباراة 7
22 ديسمبر
الفائز من المباراة 4 × الفائز من المباراة 5
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