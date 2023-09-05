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الاتفاق يتخلص من التركي

9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الاتفاق برئاسة سامر المسحل في إعارة اللاعب التركي بيرات أوزديمير إلى نادي طرابزون سبور التركي لمدة موسم واحد، وكان لاعب الوسط المدافع وقع في أغسطس 2022 عقد انضمامه إلى الاتفاق حتى 2025، قادمًا من طرابزون.
ويملك صاحب الـ24 عامًا خبرة جيدة، حيث خاض 157 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها.

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