الاتفاق يتخلص من التركي
التاريخ
9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الاتفاق برئاسة سامر المسحل في إعارة اللاعب التركي بيرات أوزديمير إلى نادي طرابزون سبور التركي لمدة موسم واحد، وكان لاعب الوسط المدافع وقع في أغسطس 2022 عقد انضمامه إلى الاتفاق حتى 2025، قادمًا من طرابزون.
ويملك صاحب الـ24 عامًا خبرة جيدة، حيث خاض 157 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها.
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