مصرع مدافع بنما على يد مسلحين
التاريخ
9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي مدافع منتخب بنما خيلبرتو هرنانديس مصرعه بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة كولون الكاريبية، وفق ما أعلنت الشرطة، التي اعتقلت مشتبهاً به على صلة بإطلاق النار، بعد سلسلة من العمليات وإجراءات البحث.
MENAFN05092023000089011017ID1107010983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.