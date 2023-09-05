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مصرع مدافع بنما على يد مسلحين

9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي مدافع منتخب بنما خيلبرتو هرنانديس مصرعه بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة كولون الكاريبية، وفق ما أعلنت الشرطة، التي اعتقلت مشتبهاً به على صلة بإطلاق النار، بعد سلسلة من العمليات وإجراءات البحث.

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