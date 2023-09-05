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تهمة تبعد أنتوني عن السامبا

9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استُبعد جناح مانشستر يونايتد، البرازيلي أنتوني، من تشكيلة منتخب بلاده التي ستبدأ تصفيات كأس العالم المقبلة، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قِبل صديقته السابقة.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان، إن أنتوني استُبعد من أجل ((الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين)).
وسيحلّ مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا 8 سبتمبر الحالي، وبيرو في 12 من الشهر نفسه.

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