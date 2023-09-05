تهمة تبعد أنتوني عن السامبا

تهمة تبعد أنتوني عن السامبا
التاريخ
9/5/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استُبعد جناح مانشستر يونايتد، البرازيلي أنتوني، من تشكيلة منتخب بلاده التي ستبدأ تصفيات كأس العالم المقبلة، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قِبل صديقته السابقة.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان، إن أنتوني استُبعد من أجل ((الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين)).
وسيحلّ مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا 8 سبتمبر الحالي، وبيرو في 12 من الشهر نفسه.
MENAFN05092023000089011017ID1107010982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.