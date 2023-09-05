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المفوضية تتوقع ارتفاعا في أعداد الفارين من السودان

9/5/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنفت مصر الرحلات الجوية التجارية المباشرة إلى السودان وكانت هذه أول رحلات تجارية من وإلى السودان منذ انزلاق الدولة الإفريقية إلى الحرب في منتصف أبريل. وقد وضع الصراع الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، بقيادة محمد حمدان دقلو.
وجاء استئناف الرحلات الجوية بعد أسبوع من لقاء البرهان بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية على البحر الأبيض المتوسط ​​في أول رحلة له إلى الخارج منذ اندلاع القتال.
فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخلياً في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثاً نتيجة الصراع، وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع الآن فرار 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام.
مساعدات إنسانية
كما ناشدت المفوضية توفير مليار دولار لمساعدتهم، وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، ويشار إلى أن عديدا من النازحين يعيشون في مخيمات مؤقتة من دون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء، بحسب فرانس برس.
ويحتاج نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، بينهم ستة ملايين على شفير المجاعة. وبحسب المفوضية، فإن البلدان التي تستقبل اللاجئين -جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان- كانت تستضيف بالفعل مئات آلاف النازحين قبل هذه الأزمة، وهي تعاني حالياً من أزمات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وكانت الأمم المتحدة طلبت في مايو، أموالاً لمساعدة النازحين، ولم تتلق سوى ربع احتياجاتها.
مدينة بورتسودان
من جانب آخر استأنفت مصر الرحلات الجوية التجارية المباشرة إلى السودان للمرة الأولى منذ اندلاع حرب مدمرة بين الجنرال السوداني المنافس قبل ما يقرب من خمسة أشهر.
غادرت الرحلة رقم MS865، التابعة لشركة مصر للطيران، القاهرة ووصلت إلى مدينة بورتسودان شرق السودان على البحر الأحمر، وعلى متنها 120 راكبا، وفقا لشركة النقل.
واستقبلت السلطات السودانية الطائرة المصرية برشها بالمياه في ((تحية مائية)) احتفالية عند هبوطها. كما حضر اللقاء سامح فاروق القنصل العام المصري بالمدينة.
قالت شركة مصر للطيران، إن رحلة عودة تقل 115 راكبا هبطت في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال فاروق، إن مصر للطيران ستسير رحلة أسبوعية ذهابًا وإيابًا إلى بورتسودان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي تديرها الدولة.
وأعاد السودان فتح المجال الجوي شرق البلاد في منتصف أغسطس الماضي، بحسب هيئة الطيران المدني في البلاد.
وقد نجت بورتسودان، التي يسيطر عليها الجيش، من القتال إلى حد كبير وأصبحت نقطة الدخول الرئيسية للسودان لرحلات الطيران الإنسانية وشحنات المساعدات.
وقد حول الصراع العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من المناطق الحضرية إلى ساحات قتال. وفر أكثر من 4.8 ملايين شخص من منازلهم إما إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة. وقُتل آلاف الأشخاص في القتال.
أدت الحرب إلى:
- مقتل 5 آلاف شخص على الأقل
- نزوح 3.6 ملايين شخص داخل البلاد
- فرار مليون شخص آخرين إلى الدول المجاورة.
- بلغ عدد الفارين إلى تشاد أكثر من 400 ألف شخص
- بلغ عدد الفارين إلى مصر 287 ألفاً وجنوب السودان 248 ألفاً.

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