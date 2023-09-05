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مناقشات لسحب بعض قوات فرنسا من النيجر

9/5/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت فرنسا محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، لسحب جزء من قواتها في وقت تبدو فيه العلاقات بين الطرفين تتقلب على جمر الخلافات.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة ((لوموند)) الفرنسية، فإن باريس تجري مفاوضات، لسحب وحدات معينة من البلد الواقع في الساحل الإفريقي.
تأتي الخطوة في وقت كانت فيه باريس ترفض حتى وقت قريب فكرة مغادرة جنودها، البالغ عددهم نحو 1500، والمنتشرين في ثلاث قواعد في النيجر.
كما تأتي بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر.
وفي تصريحات متفرقة للصحيفة، أكدت عدة مصادر فرنسية مطلعة أن المناقشات حول انسحاب بعض العناصر العسكرية بدأت بالفعل.
مجال مكافحة الارهاب
قال مصدر إنه من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب منذ انقلاب جيش النيجر على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.
وفي هذه المرحلة، تضيف المصادر أنه لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين، ولا شروط المغادرة رسميا، ولكن المبدأ ثابت.
ينتشر حاليا نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر بثلاث قواعد: في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي. ومن الممكن إعادة نشر بعض الوحدات في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
التواصل مع بازوم
حتى الآن، رفضت السلطات الفرنسية دائما طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.
كما ترفض فرنسا عودة السفير سيلفان إيتي إلى باريس، وتطالب باستعادة النظام الدستوري عبر إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وفي تصريحات أدلى بها قبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحدث مع بازوم كل يوم، لافتا إلى أن ((أي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم)).
بينما ندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات ماكرون، ووصفها بأنها مثيرة للانقسام، ولا تستهدف إلا ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.

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