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أمريكا ترفض منع الذخائر العنقودية

9/5/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوز قتلى أوكرانيا قتلى سوريا لأول مرة بسبب الذخائر العنقودية التي تعتبر من الأسلحة المحظورة، حيث كانت سوريا من الدول التي شهدت أكبر عدد من ضحايا الأسلحة الممنوعة، ووفقا لمنظمة رقابية دولية قتل في أوكرانيا أكثر من 300 شخص وجُرح أكثر من 600 آخرين في عام 2022.
فيما تسعى أمريكا إلى تسليم قذائف عنقودية إلى أوكرانيا وهو الأمر الذي يعارضه الكثير، حيث يسعى مؤيدو اتفاق دولي يحظر الذخائر العنقودية إلى منع تآكل دعم الاتفاق بعد ما وصفته إحدى المجموعات الرائدة في مجال حقوق الإنسان بالقرار الأمريكي ((غير المعقول)) بشحن هذه الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل حربها ضد روسيا.
وتقول ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قرار واشنطن ((يمثل بالتأكيد انتكاسة)).
انتقاد أمريكا
وتفسر ويرهام والتي طالما دافعت عن الاتفاقية التي مضى عليها 15 عاماً، إن التحالف كان ((قلقاً للغاية)) بشأن التحرك الأمريكي في يوليو، بعد نقاش مكثف بين القادة الأمريكيين، لنقل آلاف غير محددة من مدفعية 155 ملم إلى سوريا لتسليم قذائف عنقودية إلى أوكرانيا.
وأصدرت مجموعات المناصرة في تحالف الذخائر العنقودية تقريرها السنوي الأخير، قبل اجتماع الأسبوع المقبل لمبعوثي 112 دولة انضمت إلى اتفاقية الذخائر العنقودية أو صدقت عليها. وتحظر المعاهدة استخدام المتفجرات وتدعو إلى تطهير المناطق التي تتناثر فيها الأرض لأنها تلحق الضرر بالمدنيين وتقتلهم أكثر بكثير من المقاتلين.
ووقعت 12 دولة أخرى على الاتفاقية والولايات المتحدة وروسيا ليست من بينها. ويقول التحالف إن أكثر من 20 من القادة والمسؤولين الحكوميين انتقدوا هذا القرار.
وعلى أمل تجنب الانشقاقات عن الاتفاقية.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الذخائر - وهي نوع من القنابل التي تفتح في الهواء وتطلق ((قنيبلات)) أصغر عبر منطقة واسعة - يمكن أن تساعد كييف في تعزيز هجومها والتقدم عبر الخطوط الأمامية الروسية.
فشل منخفض
وقال القادة الأمريكيون إن عملية النقل تتضمن نسخة من الذخيرة ذات ((معدل فشل منخفض))، مما يعني عدم انفجار عدد أقل من القنابل الصغيرة. ويمكن للقنيبلات الصغيرة تدمير الدبابات والمعدات، وكذلك القوات، وضرب أهداف متعددة في نفس الوقت.
لكن ويرهام أشار إلى ((أدلة واسعة النطاق على وقوع أضرار بالمدنيين ناجمة عن هذه الأسلحة)). ويقول التقرير إن المدنيين شكلوا 95% من ضحايا الذخائر العنقودية التي تم تسجيلها العام الماضي، بإجمالي حوالي 1172 في ثماني دول: أذربيجان، العراق، لاوس، لبنان، ميانمار، سوريا، أوكرانيا، واليمن. وأشار المرصد إلى الجهود المبذولة في أماكن مثل بلغاريا وبيرو وسلوفاكيا لتدمير مخزوناتها من الذخائر في عام 2022 وفي وقت سابق من هذا العام.
وقال التقرير إن الأطفال شكلوا 71% من ضحايا انفجارات مخلفات الذخائر العنقودية العام الماضي.
خطر دائم
ويمتد خطر القنابل العنقودية في سوريا وغيرها من البلدان على الرغم من هدوء القتال النشط، وتستمر البقايا المتفجرة في قتل وتشويه العشرات من الأشخاص كل عام.
وإن الخطر طويل المدى الذي تشكله الذخائر المتفجرة على المدنيين والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد لسنوات - أو حتى عقود بعد توقف القتال - قد أصبح تحت الأضواء مجددا، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في يوليو أنها ستزود أوكرانيا بها لاستخدامها ضد روسيا.
وفي سوريا، قُتل 15 شخصاً وأصيب 75 آخرون جراء هجمات بالذخائر العنقودية أو مخلفاتها في عام 2022، بحسب بيانات التحالف.
وأغلبية الضحايا على مستوى العالم هم من الأطفال. ولأن بعض أنواع هذه القنابل الصغيرة تشبه الكرات المعدنية، فإن الأطفال غالباً ما يلتقطونها ويلعبون بها دون أن يعرفوا ماهيتها.
إصابات متفرقة
وذكرت لورين بيرسي، إحدى محرري التقرير السنوي لتحالف الذخائر العنقودية، إن الذخائر الصغيرة المتناثرة تصيب في كثير من الأحيان الرعاة وجامعي الخردة المعدنية، وهو مصدر رزق شائع بعد الصراع. وأنها تكون أيضًا في الحقول حيث يبحث صيادو الكمأة.
وأضافت أن جهود إزالة المتفجرات تعرقلت بسبب نقص التمويل والخدمات اللوجستية للتعامل مع خليط من الجهات الفاعلة التي تسيطر على أجزاء مختلفة من سوريا.
وانضمت نحو 124 دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الذخائر العنقودية. والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وسوريا من بين الرافضين.
أبرز أنواع الأسلحة المحرمة دوليا:
القنابل العنقودية
الأسلحة الكيميائية
الفوسفور الأبيض
الأسلحة النووية
الأسلحة البيولوجية
قذائف الأبخرة الحارقة
القنابل الفراغية
الألغام

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