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قمة وتعاون تجمع كوريا الشمالية بروسيا

9/5/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤول أمريكي أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد يسافر إلى روسيا، لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، في رحلة من شأنها أن تؤكد تعميق التعاون بينهما، حيث يخوض الزعيمان المعزولان مواجهات منفصلة مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون أيضا إن روسيا تسعى لشراء ذخيرة من كوريا الشمالية، لإعادة ملء الاحتياطيات التي استنزفتها حربها في أوكرانيا. في المقابل، أوضح الخبراء أنه من المرجح أن ترغب كوريا الشمالية في الحصول على شحنات من الغذاء والطاقة، ونقل تقنيات الأسلحة المتطورة.
وسيكون الاجتماع مع بوتين أول قمة بين كيم وزعيم أجنبي منذ أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها في يناير 2020.
التدريبات الثلاثية
تقول وكالة التجسس الكورية الجنوبية إن روسيا اقترحت على الأرجح على كوريا الشمالية الانضمام إلى التدريبات الثلاثية مع الصين، ومن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يصل التعاون العسكري بين كيم وبوتين. لكن أي علامة على تحسن العلاقات ستثير قلق المنافسين مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتسعى روسيا إلى سحق الهجوم المضاد الأوكراني، وإطالة أمد الحرب. في حين توسع كوريا الشمالية وتيرة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية، احتجاجا على التحركات الأمريكية، لتعزيز تحالفاتها العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان.
وفيما يلي نظرة على ما قد تعنيه رحلة كيم المحتملة إلى روسيا:
قذائف مدفعيو
منذ العام الماضي، اشتبه المسؤولون الأمريكيون في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ وذخائر أخرى، ومن المحتمل أن يكون الكثير منها نسخا من ذخائر تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وشراء الذخائر من كوريا الشمالية سيكون بمثابة انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، المدعومة من روسيا، التي تحظر جميع تجارة الأسلحة مع الدولة المعزولة.
وتمتلك كوريا الشمالية مخازن ضخمة من الذخائر. لكن دو هيون تشا، المحلل في معهد أسان للدراسات السياسية في سيول، شكك في إمكان إرسال كميات كبيرة بسرعة إلى روسيا، لأن الرابط البري الضيق بين البلدين لا يمكنه التعامل إلا مع كميات محدودة في السكك الحديدية.
التكنولوجيا العسكرية
قال الخبراء إن أولويات كيم ستكون شحنات المساعدات والتكنولوجيا العسكرية، حيث أدى إغلاق الحدود في فترة الوباء إلى ترك كوريا الشمالية تواجه صعوبات اقتصادية شديدة. ومن المرجح أن يسعى كيم للحصول على إمدادات من الغذاء والطاقة، لمعالجة هذا النقص.
ومن المرجح أن يروج كيم أيضًا لتوسيع العلاقات مع موسكو كدليل على أن البلاد تتغلب على سنوات العزلة.
مدى التقارب
أفاد كيم تيوو، مدير المعهد السابق، بأن توسيع التعاون الأمني ​​بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد يدفع كيم جونغ أون إلى كسر هذا المحظور، وإجراء تدريبات مع روسيا والصين للمرة الأولى.
وقال بارك وون جون، الأستاذ بجامعة إيوا للسيدات في سيول، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه دبلوماسية كيم بخلاف إظهار التحدي تجاه الولايات المتحدة.

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