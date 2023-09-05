Wednesday, 06 September 2023 01:50 GMT

أم القرى تنشر نص تعديل المادة الـ28 من نظام خدمة الأفراد

9/5/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" التعديل الذي أقر على المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، لتكون بالنص الآتي: ((يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر)).
كما تضمن القرار تعديل الفقرة (أ) من البند الثاني عشر من اللائحة لتكون بالنص الآتي:" مبلغ يعادل راتبا واحدا عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على 6 أشهر أو عند انتدابه لمدة أو لمدد 3 أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه".

MENAFN05092023000089011017ID1107010976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث