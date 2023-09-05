أم القرى تنشر نص تعديل المادة الـ28 من نظام خدمة الأفراد

أم القرى تنشر نص تعديل المادة الـ28 من نظام خدمة الأفراد
التاريخ
9/5/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" التعديل الذي أقر على المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، لتكون بالنص الآتي: ((يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر)).
كما تضمن القرار تعديل الفقرة (أ) من البند الثاني عشر من اللائحة لتكون بالنص الآتي:" مبلغ يعادل راتبا واحدا عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على 6 أشهر أو عند انتدابه لمدة أو لمدد 3 أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه".
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