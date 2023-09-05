وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 1.5 دولار أو 1.7% إلى 90.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.83 دولار أو 2.15% إلى 87.38 دولار للبرميل.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وقال نوفاك، في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع الشركاء في تحالف أوبك+ على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

وارتفع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير متوقع في أغسطس وزاد التفاؤل بانتعاش الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب الإجراءات التي اتخذتها البلاد لدعم تعافي الاقتصاد بعد الجائحة.