البورصة ترتفع 0.7% وتسجل قمة تاريخية جديدة عند 19044 نقطة

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعود بنسبة 0.35% ليصل إلى 3844 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% إلى مستوى 5619 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.56% عند مستوى 22984 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 84.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع في ختام الجلسة 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 20%، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 14.61%.

وتراجعت أسعار 73 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًاكونتكت المالية القابضة بنحو 10.96%، والمصرية للدواجن بنحو 5.34%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي تعاملات نحو 138.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.16%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه و93.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.73% و5.11% على التوالي.

ونفذ الأفراد 74.60% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافي بيع بقيمة 132.3 مليون جنيه 36.3 مليون جنيه 483 ألف جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 25.39% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية، مسجلين صافي شراء 271.3 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بقيمة 9 مليون جنيه و 93 مليون جنيه على التوالى.