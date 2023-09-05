البورصة ترتفع 0.7% وتسجل قمة تاريخية جديدة عند 19044 نقطة
التاريخ
9/5/2023 2:16:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تداولات جلسة الثلاثاء، مدفوعة بعمليات الشراء من المؤسسات المحلية، ومحققة لمستويات قياسية جديدة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعود بنسبة 0.35% ليصل إلى 3844 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% إلى مستوى 5619 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.56% عند مستوى 22984 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 84.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع في ختام الجلسة 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 20%، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 14.61%.
وتراجعت أسعار 73 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًاكونتكت المالية القابضة بنحو 10.96%، والمصرية للدواجن بنحو 5.34%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي تعاملات نحو 138.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.16%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه و93.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.73% و5.11% على التوالي.
ونفذ الأفراد 74.60% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافي بيع بقيمة 132.3 مليون جنيه 36.3 مليون جنيه 483 ألف جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 25.39% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية، مسجلين صافي شراء 271.3 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بقيمة 9 مليون جنيه و 93 مليون جنيه على التوالى.
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