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انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع بعد أربع زيادات شهرية

9/5/2023 2:16:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، حيث شكل ارتفاع أسعار الفائدة ضغوطًا على إنفاق الشركات على المعدات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 2.1% خلال يوليو على أساس شهري أو 12.7 مليار دولار لتصل إلى 579.4 مليار دولار، وجاء ذلك بعد صعود بنسبة معدلة 2.3% خلال يونيو، ومقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.1%.

وتراجعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 5.2% خلال يوليو أو 15.7 مليار دولار إلى 285.5 مليار دولار، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، بقيادة الانخفاض في معدات النقل بمقدار 16.5 مليار دولار أو 14.3% إلى 98.6 مليار دولار.

بينما ارتفعت طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 1.1% أو 3.1 مليار دولار خلال نفس الشهر إلى 293.9 مليار دولار.

وزادت الشحنات بمقدار 2.9 مليار دولار أو 0.5% لتصل إلى 577.2 مليار دولار، مواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

أرقام

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