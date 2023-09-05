انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع بعد أربع زيادات شهرية
التاريخ
9/5/2023 2:16:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، حيث شكل ارتفاع أسعار الفائدة ضغوطًا على إنفاق الشركات على المعدات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 2.1% خلال يوليو على أساس شهري أو 12.7 مليار دولار لتصل إلى 579.4 مليار دولار، وجاء ذلك بعد صعود بنسبة معدلة 2.3% خلال يونيو، ومقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.1%.
وتراجعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 5.2% خلال يوليو أو 15.7 مليار دولار إلى 285.5 مليار دولار، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، بقيادة الانخفاض في معدات النقل بمقدار 16.5 مليار دولار أو 14.3% إلى 98.6 مليار دولار.
بينما ارتفعت طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 1.1% أو 3.1 مليار دولار خلال نفس الشهر إلى 293.9 مليار دولار.
وزادت الشحنات بمقدار 2.9 مليار دولار أو 0.5% لتصل إلى 577.2 مليار دولار، مواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي. أرقام
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