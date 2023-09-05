وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 2.1% خلال يوليو على أساس شهري أو 12.7 مليار دولار لتصل إلى 579.4 مليار دولار، وجاء ذلك بعد صعود بنسبة معدلة 2.3% خلال يونيو، ومقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.1%.

وتراجعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 5.2% خلال يوليو أو 15.7 مليار دولار إلى 285.5 مليار دولار، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، بقيادة الانخفاض في معدات النقل بمقدار 16.5 مليار دولار أو 14.3% إلى 98.6 مليار دولار.

بينما ارتفعت طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 1.1% أو 3.1 مليار دولار خلال نفس الشهر إلى 293.9 مليار دولار.

وزادت الشحنات بمقدار 2.9 مليار دولار أو 0.5% لتصل إلى 577.2 مليار دولار، مواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.