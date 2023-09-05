وقالت الشركة، فى بيان، إنها نجحت فى التواجد ضمن رواد مجال التأمين بعد مرور 5 سنوات على تأسيسها، و3 سنوات فقط من التشغيل، مع باقة واسعة من المنتجات تأتى استجابةً لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصرى، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.

وتعتمد“ثروة لتأمينات الحياة” على استراتيجية تسويقية شاملة تهدف إلى وصول منتجاتها لجمهور واسع من العملاء عبر البيع المباشر ووكلاء التأمين ومنافذ التسويق الإلكترونى.

وتخدم الشركة حاليًا ما يزيد عن 500 شركة فى مجال التأمين الجماعى على الحياة والتأمين الطبى، بإجمالى عدد مؤمن عليهم يتجاوز 60 ألف فرد، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الجماعى لأكثر من 300 ألف مؤمن عليه، وتمتد عمليات التأمين الفردى لتشمل أكثر من 6 آلاف مؤمن عليه.

وقال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة:“نحن فخورون بإنجازاتنا المالية الاستثنائية ونؤمن أن نجاحنا يعود بشكل كبير إلى فريق العمل الذى لدينا، وهذه النجاحات تعكس الثقة الكبيرة التى نملكها فى أعضاء فريقنا، الذين عملوا بجد لتحقيق هذا الأداء”.