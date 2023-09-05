“ثروة لتأمينات الحياة” تسجل أقساط تأمينية مباشرة بنحو 658 مليون جنيه
التاريخ
9/5/2023 2:16:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة ثروة لتأمينات الحياة، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، عن وصول حجم الأقساط التأمينية المباشرة للشركة خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى إلى 658 مليون جنيه بنسبة نمو 102%، مقارنة بحوالى 326 مليون جنيه بالعام السابق، فيما حققت أرباح نشاط بلغت حوالى 48.5 مليون جنيه.
وقالت الشركة، فى بيان، إنها نجحت فى التواجد ضمن رواد مجال التأمين بعد مرور 5 سنوات على تأسيسها، و3 سنوات فقط من التشغيل، مع باقة واسعة من المنتجات تأتى استجابةً لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصرى، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.
وتعتمد“ثروة لتأمينات الحياة” على استراتيجية تسويقية شاملة تهدف إلى وصول منتجاتها لجمهور واسع من العملاء عبر البيع المباشر ووكلاء التأمين ومنافذ التسويق الإلكترونى.
وتخدم الشركة حاليًا ما يزيد عن 500 شركة فى مجال التأمين الجماعى على الحياة والتأمين الطبى، بإجمالى عدد مؤمن عليهم يتجاوز 60 ألف فرد، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الجماعى لأكثر من 300 ألف مؤمن عليه، وتمتد عمليات التأمين الفردى لتشمل أكثر من 6 آلاف مؤمن عليه.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة:“نحن فخورون بإنجازاتنا المالية الاستثنائية ونؤمن أن نجاحنا يعود بشكل كبير إلى فريق العمل الذى لدينا، وهذه النجاحات تعكس الثقة الكبيرة التى نملكها فى أعضاء فريقنا، الذين عملوا بجد لتحقيق هذا الأداء”. وأضاف أسعد، أن وجود شركة كونتكت المالية القابضة كجهة داعمة قامت بدور كبير فى تمكيننا من تحقيق هذه الإنجازات، ما يمنح الفرصة لتطوير وتوسيع الأعمال، ومواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل.
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