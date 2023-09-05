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“ثروة لتأمينات الحياة” تسجل أقساط تأمينية مباشرة بنحو 658 مليون جنيه

9/5/2023 2:16:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت شركة ثروة لتأمينات الحياة، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، عن وصول حجم الأقساط التأمينية المباشرة للشركة خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى إلى 658 مليون جنيه بنسبة نمو 102%، مقارنة بحوالى 326 مليون جنيه بالعام السابق، فيما حققت أرباح نشاط بلغت حوالى 48.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى بيان، إنها نجحت فى التواجد ضمن رواد مجال التأمين بعد مرور 5 سنوات على تأسيسها، و3 سنوات فقط من التشغيل، مع باقة واسعة من المنتجات تأتى استجابةً لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصرى، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.

وتعتمد“ثروة لتأمينات الحياة” على استراتيجية تسويقية شاملة تهدف إلى وصول منتجاتها لجمهور واسع من العملاء عبر البيع المباشر ووكلاء التأمين ومنافذ التسويق الإلكترونى.

وتخدم الشركة حاليًا ما يزيد عن 500 شركة فى مجال التأمين الجماعى على الحياة والتأمين الطبى، بإجمالى عدد مؤمن عليهم يتجاوز 60 ألف فرد، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الجماعى لأكثر من 300 ألف مؤمن عليه، وتمتد عمليات التأمين الفردى لتشمل أكثر من 6 آلاف مؤمن عليه.

وقال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة:“نحن فخورون بإنجازاتنا المالية الاستثنائية ونؤمن أن نجاحنا يعود بشكل كبير إلى فريق العمل الذى لدينا، وهذه النجاحات تعكس الثقة الكبيرة التى نملكها فى أعضاء فريقنا، الذين عملوا بجد لتحقيق هذا الأداء”.

وأضاف أسعد، أن وجود شركة كونتكت المالية القابضة كجهة داعمة قامت بدور كبير فى تمكيننا من تحقيق هذه الإنجازات، ما يمنح الفرصة لتطوير وتوسيع الأعمال، ومواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل.

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