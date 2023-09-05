وقال“ويلسون” في مذكرة صدرت اليوم، إن مستويات الأسعار التي يشهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة تشير إلى ارتفاع التوقعات بشأن تسارع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، على العكس من رؤية البنك.

وأشار“ويلسون” في مذكرته إلى أن استمرار ضعف حركة الأسهم في مؤشري“إس آند بي 500” و”ناسداك”، يوضح مساهمة عدد محدود من الأسهم في الارتفاع الذي يشهده السوق، وتركز الأرباح في عدد قليل منها.

وأوضح أن توقعات فريقه المتشائمة حيال تسارع النمو الاقتصادي تنبع من تراجع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وأن الأسعار الحالية للأسهم لم تأخذ في الحسبان الضعف المحتمل في البيانات الاقتصادية عن شهري سبتمبر وأكتوبر.

أرقام