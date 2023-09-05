مورجان ستانلى يحذر من إفراط الأسواق في التفاؤل حيال تسارع النمو في أمريكا
التاريخ
9/5/2023 2:16:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حذر“مايكل ويلسون” محلل استراتيجيات السوق لدى“مورجان ستانلي”، الثلاثاء، من حالة الإحباط التي قد يواجها مستثمرو أسواق المال إثر تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري على غير المتوقع.
وقال“ويلسون” في مذكرة صدرت اليوم، إن مستويات الأسعار التي يشهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة تشير إلى ارتفاع التوقعات بشأن تسارع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، على العكس من رؤية البنك.
وأشار“ويلسون” في مذكرته إلى أن استمرار ضعف حركة الأسهم في مؤشري“إس آند بي 500” و”ناسداك”، يوضح مساهمة عدد محدود من الأسهم في الارتفاع الذي يشهده السوق، وتركز الأرباح في عدد قليل منها.
وأوضح أن توقعات فريقه المتشائمة حيال تسارع النمو الاقتصادي تنبع من تراجع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وأن الأسعار الحالية للأسهم لم تأخذ في الحسبان الضعف المحتمل في البيانات الاقتصادية عن شهري سبتمبر وأكتوبر.
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