وأشار“إيلون ماسك” في سلسلة من المنشورات عبر صفحته الشخصية مساء الإثنين، إلى أن مبيعات الإعلانات في المنصة لا زالت منخفضة بنسبة 60% نتيجة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الرابطة على المعلنين بشكل أساسي.

وقال“ماسك” إن المنظمة غير الربحية ظلت تحاول إضعاف أعمال المنصة منذ استحوذ عليها العام الماضي، وأنها اتهمته زوراً بمعادات السامية.

وذكر“ماسك” في منشوراته أنه يعارض الممارسات المعادية للسامية من أي نوع، رغم تأييده لحرية التعبير، موضحاً أنه قد يلجأ للخيارات القانونية في حال استمرت المنظمة في ادعاءاتها.