إيلون ماسك: تراجع إيرادات إكس من الإعلانات فى أمريكا بنسبة 60%
التاريخ
9/5/2023 2:16:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ألقى الملياردير“إيلون ماسك” باللوم على رابطة مكافحة المعلومات المضللة“Anti-Defamation League” في تراجع إيرادات منصة“إكس” من الإعلانات في الولايات المتحدة.
وأشار“إيلون ماسك” في سلسلة من المنشورات عبر صفحته الشخصية مساء الإثنين، إلى أن مبيعات الإعلانات في المنصة لا زالت منخفضة بنسبة 60% نتيجة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الرابطة على المعلنين بشكل أساسي.
وقال“ماسك” إن المنظمة غير الربحية ظلت تحاول إضعاف أعمال المنصة منذ استحوذ عليها العام الماضي، وأنها اتهمته زوراً بمعادات السامية.
وذكر“ماسك” في منشوراته أنه يعارض الممارسات المعادية للسامية من أي نوع، رغم تأييده لحرية التعبير، موضحاً أنه قد يلجأ للخيارات القانونية في حال استمرت المنظمة في ادعاءاتها. أرقام
MENAFN05092023000202011048ID1107010952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.