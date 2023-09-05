(MENAFN- Al-BoNews) عبدالفتاح: الأخبار الإيجابية على الطروحات دفعت المؤشر لمستويات قياسية
حسام: المؤشر الرئيسى يستهدف اختراق مستوى 19500 نقطة
أجمع متعاملو البورصة المصرية على أن صفقة بيع حصة 30% من الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” رفعت سقف توقعات البورصة المصرية، وزادت التفاؤل ببرنامج الطروحات الحكومية، متوقعين استمرار المؤشر الرئيسى فى الصعود حتى مستويات 20 ألف نقطة الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 3844 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% إلى مستوى 5619 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.56% عند مستوى 22984 نقطة.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، إن السوق كان فى انتظار عمليات تصحيح وجنى أرباح خلال الأسبوع الحالى، بعد عمليات الصعود القوية لعدد كبير من الأسهم، إلا أن المؤشرات عاودت الصعود بعد إتمام صفقة بيع الشرقية للدخان.
وتابع عبدالفتاح أن الأنباء الإيجابية عن برنامج الطروحات، والتقدم الملحوظ خلال الأسابيع الماضية ساهم فى دفع المؤشرات إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة، خاصة مع تحركات بعض الأسهم مثل المصرية للاتصالات مما قد ينبئ عن قرب انتهاء صفقة بيع حصة الشركة فى فودافون.
ورجح وصول المؤشر إلى مستويات 19500 نقطة، ناصحًا المستثمرين التروى لاحتمالية حدوث عمليات تصحيح خلال الأسابيع القادم.
وشهد السوق قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 84.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 20%، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 14.61%.
وتراجعت أسعار 73 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كونتكت المالية القابضة” بنحو 10.96%، والمصرية للدواجن بنحو 5.34%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهما، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.
وقال محمود حسام، مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن نجاح المؤشر فى مواصلة الارتفاع و الأداء الإيجابى يأتى انعكاسًا لأحجام التداول المرتفعة نسبيا خلال الأسابيع الماضية، وتدفق السيولة على عدد كبير من الأسهم.
وتابع حسام أن مازال هناك العديد من الأسهم أسعارها منخفضة مقارنة بسعرها العادل، مما ينبئ بمزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع القادمة، ويعطى المؤشر دفعة لمواصلة الصعود والوصول إلى مستوى 19500 نقطة، من ثم الوصول إلى 20 ألف نقطة.
وأوضح حسام أن المحفز الرئيسى للمؤشرات والأسهم فى الوقت الحالى هو برنامج الطروحات، وتطور عمليات الطرح خلال الأسابيع الماضية، وأى أنباء تؤثر بقوة على أداء المؤشرات والأسهم خلال الأسابيع القادمة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافى تعاملات نحو 138.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.16%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه و93.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.73% و5.11% على التوالى.
ونفذ الأفراد 74.60% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافى بيع بقيمة 132.3 مليون جنيه 36.3 مليون جنيه 483 ألف جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 25.39% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية، مسجلين صافى شراء 271.3 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 9 ملايين جنيه و93 مليون جنيه على التوالى.
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