حسام: المؤشر الرئيسى يستهدف اختراق مستوى 19500 نقطة

أجمع متعاملو البورصة المصرية على أن صفقة بيع حصة 30% من الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” رفعت سقف توقعات البورصة المصرية، وزادت التفاؤل ببرنامج الطروحات الحكومية، متوقعين استمرار المؤشر الرئيسى فى الصعود حتى مستويات 20 ألف نقطة الفترة المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 3844 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% إلى مستوى 5619 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.56% عند مستوى 22984 نقطة.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، إن السوق كان فى انتظار عمليات تصحيح وجنى أرباح خلال الأسبوع الحالى، بعد عمليات الصعود القوية لعدد كبير من الأسهم، إلا أن المؤشرات عاودت الصعود بعد إتمام صفقة بيع الشرقية للدخان.

وتابع عبدالفتاح أن الأنباء الإيجابية عن برنامج الطروحات، والتقدم الملحوظ خلال الأسابيع الماضية ساهم فى دفع المؤشرات إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة، خاصة مع تحركات بعض الأسهم مثل المصرية للاتصالات مما قد ينبئ عن قرب انتهاء صفقة بيع حصة الشركة فى فودافون.

ورجح وصول المؤشر إلى مستويات 19500 نقطة، ناصحًا المستثمرين التروى لاحتمالية حدوث عمليات تصحيح خلال الأسابيع القادم.

وشهد السوق قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 84.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 20%، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 14.61%.

وتراجعت أسعار 73 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كونتكت المالية القابضة” بنحو 10.96%، والمصرية للدواجن بنحو 5.34%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهما، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وقال محمود حسام، مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن نجاح المؤشر فى مواصلة الارتفاع و الأداء الإيجابى يأتى انعكاسًا لأحجام التداول المرتفعة نسبيا خلال الأسابيع الماضية، وتدفق السيولة على عدد كبير من الأسهم.

وتابع حسام أن مازال هناك العديد من الأسهم أسعارها منخفضة مقارنة بسعرها العادل، مما ينبئ بمزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع القادمة، ويعطى المؤشر دفعة لمواصلة الصعود والوصول إلى مستوى 19500 نقطة، من ثم الوصول إلى 20 ألف نقطة.

وأوضح حسام أن المحفز الرئيسى للمؤشرات والأسهم فى الوقت الحالى هو برنامج الطروحات، وتطور عمليات الطرح خلال الأسابيع الماضية، وأى أنباء تؤثر بقوة على أداء المؤشرات والأسهم خلال الأسابيع القادمة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافى تعاملات نحو 138.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.16%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه و93.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.73% و5.11% على التوالى.

ونفذ الأفراد 74.60% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافى بيع بقيمة 132.3 مليون جنيه 36.3 مليون جنيه 483 ألف جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 25.39% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية، مسجلين صافى شراء 271.3 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 9 ملايين جنيه و93 مليون جنيه على التوالى.