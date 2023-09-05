وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” في نهاية جلسة اليوم، بنسبة 0.25% إلى 456.90 نقطة، بدفع من تراجع أسهم قطاع التشييد بنسبة 1.3% خلال التداولات.

وتراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7437 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15771 نقطة، كما انخفض“كاك” الفرنسي بنفس النسبة إلى 7254 نقطة.

وأوضح مسح“إس آند بي جلوبال” لمؤشر مديري المشتريات المجمع في منطقة اليورو اليوم، تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الإنتاجي، من 48.6 نقطة في يوليو إلى 46.7 نقطة في يوليو، ليتراجع الإنتاج الاقتصادي للمنطقة للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة له منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في منطقة اليورو من 50.9 نقطة إلى 47.9 نقطة على أساس شهري في أغسطس، ليسجل أعلى معدل للتراجع منذ فبراير 2021.

وأظهر تقرير منفصل صدر اليوم عن مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات”، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بنسبة 0.5% في منطقة اليورو على أساس شهري في يوليو.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو، مقارنة المؤشر في كلا المنطقتين بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو الماضي.

وفي سياق آخر، أشارت نتائج مسح المركزي الأوروبي لتوقعات المستهلكين في منطقة اليورو بشأن التضخم، ارتفاع توقعات التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة قليلاً إلى ما بين 2.3% و2.4%، بينما استقر التضخم المتوقع خلال عام عند نسبة 3.4%.