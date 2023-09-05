ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم تصريحات متشددة من الفيدرالى
التاريخ
9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تصريحات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والتي لم تستبعد المزيد من التشديد النقدي.
وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.933%.
كما صعد العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط إلى 4.252%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عام بنفس المقدار تقريبًا إلى 4.365%.
وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“إن صناع السياسات قادرون على المضي قدماً بحذر في رفع أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر تباطؤ التضخم”.
وأشار“والر” إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إذا لزم الأمر، لن يسبب ضررًا كبيرًا لسوق العمل، منوهًا إلى أن الزيادة الحالية في عوائد سوق السندات تتسق مع إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت“لوريتا ميستر” رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، خلال مقابلة مع صحيفة“بورسن تسايتونج” الألمانية:“أستطيع أن أتخيل مما أراه حتى الآن، أننا قد نضطر إلى رفع سعر الفائدة قليلاً، ولا يزال هناك الكثير من البيانات قبل أن نتخذ قرارنا التالي في سبتمبر”.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال يومي 19 و20 من سبتمبر، في ظل ترجيح الأسواق بنسبة 95%، الحفاظ على أسعار الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 5.25% و5.50%، بحسب أداة“فيد واتش”.
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