وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.933%.

كما صعد العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط إلى 4.252%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عام بنفس المقدار تقريبًا إلى 4.365%.

وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“إن صناع السياسات قادرون على المضي قدماً بحذر في رفع أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر تباطؤ التضخم”.

وأشار“والر” إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إذا لزم الأمر، لن يسبب ضررًا كبيرًا لسوق العمل، منوهًا إلى أن الزيادة الحالية في عوائد سوق السندات تتسق مع إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت“لوريتا ميستر” رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، خلال مقابلة مع صحيفة“بورسن تسايتونج” الألمانية:“أستطيع أن أتخيل مما أراه حتى الآن، أننا قد نضطر إلى رفع سعر الفائدة قليلاً، ولا يزال هناك الكثير من البيانات قبل أن نتخذ قرارنا التالي في سبتمبر”.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال يومي 19 و20 من سبتمبر، في ظل ترجيح الأسواق بنسبة 95%، الحفاظ على أسعار الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 5.25% و5.50%، بحسب أداة“فيد واتش”.

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