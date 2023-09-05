وقعت شركة صناعة وسائل النقل ((إم سى فى))، وشركة فولفو، اتفاقية تصنيع مشترك، بهدف تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر وتصديرها إلى السوق الأوروبية، بنسبة مكون محلى 50%.

قال رفيق نبيل، رئيس قطاع الأتوبيسات ونقل الركاب بشركة صناعة وسائل النقل MCV، لـ ((البورصة))، إن الشركة تستهدف خروج أول إنتاج من تصينع الاتوبيسات الكهربائية خلال شهر يناير ناير من عام 2025، موضحٌا أن شركة ((فولفو)) سوف تتوالى عملية البيع والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار ((نبيل)) إلى أن إجمالى حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ 6 آلاف أتوبيس سنوياً، بنسبة مكون محلى وصلت إلى 50%، مؤكدا أن الشركة اتجهت لتصنيع الأتوبيس الكهربائية، نظراً لاتجاه العديد من الدول للعمل بالطاقة الكهربائية.

شهد التوقيع أمس، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن أم سى فى كريم غبور الرئيس التنفيذى للشركة، وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فولفو، بحضور سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد، وأحمد صبحى سفير مصر فى ستوكهولم.

وقال كريم غبور الرئيس التنفيذى لشركة إم سى فى، إن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك أساسى لشركة إم سى فى فى تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم فى دفع علاقات التعاون الاستثمارى بين الشركتين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.