اتفاق بين ((إم سى فى)) و((فولفو)) لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بمصر
التاريخ
9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نبيل: 6 آلاف أتوبيس طاقة المصنع سنوياً و بدء تسليمات الصفقة مطلع 2025
وقعت شركة صناعة وسائل النقل ((إم سى فى))، وشركة فولفو، اتفاقية تصنيع مشترك، بهدف تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر وتصديرها إلى السوق الأوروبية، بنسبة مكون محلى 50%.
قال رفيق نبيل، رئيس قطاع الأتوبيسات ونقل الركاب بشركة صناعة وسائل النقل MCV، لـ ((البورصة))، إن الشركة تستهدف خروج أول إنتاج من تصينع الاتوبيسات الكهربائية خلال شهر يناير ناير من عام 2025، موضحٌا أن شركة ((فولفو)) سوف تتوالى عملية البيع والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار ((نبيل)) إلى أن إجمالى حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ 6 آلاف أتوبيس سنوياً، بنسبة مكون محلى وصلت إلى 50%، مؤكدا أن الشركة اتجهت لتصنيع الأتوبيس الكهربائية، نظراً لاتجاه العديد من الدول للعمل بالطاقة الكهربائية.
شهد التوقيع أمس، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن أم سى فى كريم غبور الرئيس التنفيذى للشركة، وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فولفو، بحضور سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد، وأحمد صبحى سفير مصر فى ستوكهولم.
وقال كريم غبور الرئيس التنفيذى لشركة إم سى فى، إن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك أساسى لشركة إم سى فى فى تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم فى دفع علاقات التعاون الاستثمارى بين الشركتين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
MENAFN05092023000202011048ID1107010948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.