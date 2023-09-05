Wednesday, 06 September 2023 01:49 GMT

اتفاق بين ((إم سى فى)) و((فولفو)) لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بمصر

9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نبيل: 6 آلاف أتوبيس طاقة المصنع سنوياً و بدء تسليمات الصفقة مطلع 2025

وقعت شركة صناعة وسائل النقل ((إم سى فى))، وشركة فولفو، اتفاقية تصنيع مشترك، بهدف تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر وتصديرها إلى السوق الأوروبية، بنسبة مكون محلى 50%.

قال رفيق نبيل، رئيس قطاع الأتوبيسات ونقل الركاب بشركة صناعة وسائل النقل MCV، لـ ((البورصة))، إن الشركة تستهدف خروج أول إنتاج من تصينع الاتوبيسات الكهربائية خلال شهر يناير ناير من عام 2025، موضحٌا أن شركة ((فولفو)) سوف تتوالى عملية البيع والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار ((نبيل)) إلى أن إجمالى حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ 6 آلاف أتوبيس سنوياً، بنسبة مكون محلى وصلت إلى 50%، مؤكدا أن الشركة اتجهت لتصنيع الأتوبيس الكهربائية، نظراً لاتجاه العديد من الدول للعمل بالطاقة الكهربائية.

شهد التوقيع أمس، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن أم سى فى كريم غبور الرئيس التنفيذى للشركة، وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فولفو، بحضور سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد، وأحمد صبحى سفير مصر فى ستوكهولم.

وقال كريم غبور الرئيس التنفيذى لشركة إم سى فى، إن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك أساسى لشركة إم سى فى فى تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم فى دفع علاقات التعاون الاستثمارى بين الشركتين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

MENAFN05092023000202011048ID1107010948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث