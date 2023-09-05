وقال وفق بيان خلال افتتاح أعمال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي- الرامية لجعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية- إن القارة التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة تخسر من (5% إلى 15%) من نمو الناتج المحلي الإجمالي كل عام بسبب التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ.

وقال الرئيس الكيني إن 54 دولة في إفريقيا“يجب أن تتحول إلى الاقتصاد الأخضر بسرعة، على عكس (الدول الغنية) التي لديها الرفاهية للقيام بها، مؤكداً أن القمة“تشجع بشدة” الجميع للوفاء بوعودهم.

وتمتلك القارة الأفريقية 60% من أصول الطاقة المتجددة في العالم، وأكثر من 30% من المعادن الأساسية لتقنيات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.

أ. ش. أ