رئيس كينيا: تغير المناخ“يلتهم” النمو الاقتصادى لقارة إفريقيا
التاريخ
9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الثلاثاء أن تغير المناخ“يلتهم بلا هوادة” التقدم الاقتصادي في إفريقيا، بينما دعا أيضًا إلى محادثة عالمية حول ضريبة الكربون مع بدء قمة المناخ الأفريقية الأولى، قائلاً : ((أولئك الذين ينتجون القمامة يرفضون دفع فواتيرهم)).
وقال وفق بيان خلال افتتاح أعمال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي- الرامية لجعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية- إن القارة التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة تخسر من (5% إلى 15%) من نمو الناتج المحلي الإجمالي كل عام بسبب التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ.
وقال الرئيس الكيني إن 54 دولة في إفريقيا“يجب أن تتحول إلى الاقتصاد الأخضر بسرعة، على عكس (الدول الغنية) التي لديها الرفاهية للقيام بها، مؤكداً أن القمة“تشجع بشدة” الجميع للوفاء بوعودهم.
وتمتلك القارة الأفريقية 60% من أصول الطاقة المتجددة في العالم، وأكثر من 30% من المعادن الأساسية لتقنيات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.
أ. ش. أ
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