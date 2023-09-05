ضخت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية استثمارات بنحو 41.7 مليون جنيه فى شركة أبوزعبل للأسمدة، لتستحوذ على حصة تصل إلى 8.5% من رأسمال الأخيرة على 5.6 مليون سهم، بسعر 7.5 جنيه للسهم الواحد.

ووفقاً للقوائم المالية للشركة، فإنَّ استثمارات الشركة بالشركات التابعة بلغت نحو 462.9 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 289.1 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الأسبق.

وقال أحمد منتصر، الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة))، إنها لا تنوى ضخ استثمارات إضافية فى الشركات الشقيقة خلال الفترة المقبلة، وتدرس التوجه للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تنتظر تحسن الظروف الاقتصادية الحالية للتوجه للتصدير، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للتطوير المستمر، وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

فيما قفزت مبيعات الشركة، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو، لتصل إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.98 مليون جنيه فى العام المالى يونيو 2022 لتتضاعف الإيرادات بنحو 3.3 مرة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 440.53 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه فى العام المالى السابق له، بنسبة نمو 178.4%.

ونمت حصيلة المشاريع قيد التنفيذ للشركة لتصل إلى 43.4 مليون جنيه، مقابل 4.9 مليون جنيه؛ بسبب تجهيزات كل من مصنع البودر وتجارب تصنيع منتجات جديدة وتجهيز 2 مخزن مسطح بأرض جمصة التابعة للشركة.