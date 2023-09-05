((الدولية للمحاصيل)) تستثمر 41.7 مليون جنيه فى ((أبوزعبل للأسمدة))
التاريخ
9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ((منتصر)): الشركة تدرس التوجه للتصدير وتراقب الأوضاع الاقتصادية
ضخت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية استثمارات بنحو 41.7 مليون جنيه فى شركة أبوزعبل للأسمدة، لتستحوذ على حصة تصل إلى 8.5% من رأسمال الأخيرة على 5.6 مليون سهم، بسعر 7.5 جنيه للسهم الواحد.
ووفقاً للقوائم المالية للشركة، فإنَّ استثمارات الشركة بالشركات التابعة بلغت نحو 462.9 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 289.1 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الأسبق.
وقال أحمد منتصر، الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة))، إنها لا تنوى ضخ استثمارات إضافية فى الشركات الشقيقة خلال الفترة المقبلة، وتدرس التوجه للتصدير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تنتظر تحسن الظروف الاقتصادية الحالية للتوجه للتصدير، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للتطوير المستمر، وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
فيما قفزت مبيعات الشركة، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو، لتصل إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.98 مليون جنيه فى العام المالى يونيو 2022 لتتضاعف الإيرادات بنحو 3.3 مرة.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 440.53 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه فى العام المالى السابق له، بنسبة نمو 178.4%.
ونمت حصيلة المشاريع قيد التنفيذ للشركة لتصل إلى 43.4 مليون جنيه، مقابل 4.9 مليون جنيه؛ بسبب تجهيزات كل من مصنع البودر وتجارب تصنيع منتجات جديدة وتجهيز 2 مخزن مسطح بأرض جمصة التابعة للشركة.
MENAFN05092023000202011048ID1107010946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.