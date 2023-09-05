توقعات بتباطؤ نمو الوظائف فى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة
التاريخ
9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تزايدت التوقعات بهدوء ضغوط سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تراجع مؤشر اتجاهات التوظيف مرة أخرى خلال الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر اتجاهات التوظيف الصادر عن مجلس المؤتمرات إلى 113.02 نقطة في أغسطس، من 114.71 المعدلة بالخفض في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، لتستكمل سوق العمل اتجاهها الهبوطي منذ مارس 2022.
وقال“سلجوق إرين”، كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة غير الربحية، إن المؤشر لا يزال مرتفعا مقارنة بالمتوسطات طويلة الأجل، مضيفًا أنه قد تستمر مكاسب الوظائف خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن يتباطأ معدل النمو ويتحول سوق العمل في النهاية إلى فقدان الوظائف.
وأشار“إرين” إلى أن بعض الصناعات، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين، بدأت بالفعل في خطط لتسريح العمالة.
وأظهر التقرير، أنه على الرغم من التباطؤ في سوق العمل، إلا أن نمو الأجور لا يزال مرتفعا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ويستمر في إثارة المخاوف بشأن المساهمة في تضخم المستهلكين الأساسي.
وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية عام 2023، على أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى فقدان الوظائف في أوائل عام 2024 وزيادة معدل البطالة.
ويعد مؤشر اتجاهات التوظيف، مؤشرًا مركبًا حيث يجمع ثمانية مؤشرات فرعية، سجلت ستة منها قراءات سلبية في أغسطس، وعندما ينخفض المؤشر، فمن المرجح أن يتراجع التوظيف، والعكس صحيح.
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