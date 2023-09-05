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توقعات بتباطؤ نمو الوظائف فى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة

9/5/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تزايدت التوقعات بهدوء ضغوط سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تراجع مؤشر اتجاهات التوظيف مرة أخرى خلال الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر اتجاهات التوظيف الصادر عن مجلس المؤتمرات إلى 113.02 نقطة في أغسطس، من 114.71 المعدلة بالخفض في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، لتستكمل سوق العمل اتجاهها الهبوطي منذ مارس 2022.

وقال“سلجوق إرين”، كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة غير الربحية، إن المؤشر لا يزال مرتفعا مقارنة بالمتوسطات طويلة الأجل، مضيفًا أنه قد تستمر مكاسب الوظائف خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن يتباطأ معدل النمو ويتحول سوق العمل في النهاية إلى فقدان الوظائف.

وأشار“إرين” إلى أن بعض الصناعات، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين، بدأت بالفعل في خطط لتسريح العمالة.

وأظهر التقرير، أنه على الرغم من التباطؤ في سوق العمل، إلا أن نمو الأجور لا يزال مرتفعا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ويستمر في إثارة المخاوف بشأن المساهمة في تضخم المستهلكين الأساسي.

وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية عام 2023، على أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى فقدان الوظائف في أوائل عام 2024 وزيادة معدل البطالة.

ويعد مؤشر اتجاهات التوظيف، مؤشرًا مركبًا حيث يجمع ثمانية مؤشرات فرعية، سجلت ستة منها قراءات سلبية في أغسطس، وعندما ينخفض المؤشر، فمن المرجح أن يتراجع التوظيف، والعكس صحيح.

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