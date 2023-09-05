الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة في احتياطى البترول الاستراتيجى خلال 3 سنوات
التاريخ
9/5/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة شهرية في احتياطي البترول الاستراتيجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، خلال الشهر الماضي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الثلاثاء، أضافت الولايات المتحدة نحو 2.9 مليون برميل، ليرتفع إجمالي احتياطي البترول الاستراتيجي إلى 350.3 مليون برميل خلال أغسطس.
وجاءت الزيادة الشهرية بنحو 143.5 مليون برميل من الخام الحلو و206.8 مليون برميل من الخام الحامض عالي الكبريت، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.
وتعد إضافة براميل الخام عالية الكبريت، جزءًا من شراء إدارة البيت الأبيض سابقًا للخام تسليم أغسطس، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 73 دولارًا للبرميل.
ومن المتوقع أن تستمر جهود إعادة التعبئة في شهر سبتمبر، حيث تعاقدت الإدارة على شراء 3.2 مليون برميل إضافية من النفط الخام خلال الشهر بمتوسط سعر يبلغ حوالي 71.98 دولارًا للبرميل.
وبينما أشارت وزارة الطاقة إلى استعدادها لاستئناف المشتريات عندما تنخفض الأسعار، فمن المرجح أن تظل أسعار الخام مرتفعة بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي للإنتاج والصادرات حتى نهاية العام الجاري.
وتحركت إدارة الرئيس“جو بايدن” للبدء في إعادة ملء الاحتياطي، بعد أن انخفضت المخزونات بأكثر من 43%، إثر مسحوبات قياسية للحفاظ على استقرار الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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