ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الثلاثاء، أضافت الولايات المتحدة نحو 2.9 مليون برميل، ليرتفع إجمالي احتياطي البترول الاستراتيجي إلى 350.3 مليون برميل خلال أغسطس.

وجاءت الزيادة الشهرية بنحو 143.5 مليون برميل من الخام الحلو و206.8 مليون برميل من الخام الحامض عالي الكبريت، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.

وتعد إضافة براميل الخام عالية الكبريت، جزءًا من شراء إدارة البيت الأبيض سابقًا للخام تسليم أغسطس، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 73 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن تستمر جهود إعادة التعبئة في شهر سبتمبر، حيث تعاقدت الإدارة على شراء 3.2 مليون برميل إضافية من النفط الخام خلال الشهر بمتوسط سعر يبلغ حوالي 71.98 دولارًا للبرميل.

وبينما أشارت وزارة الطاقة إلى استعدادها لاستئناف المشتريات عندما تنخفض الأسعار، فمن المرجح أن تظل أسعار الخام مرتفعة بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي للإنتاج والصادرات حتى نهاية العام الجاري.

وتحركت إدارة الرئيس“جو بايدن” للبدء في إعادة ملء الاحتياطي، بعد أن انخفضت المخزونات بأكثر من 43%، إثر مسحوبات قياسية للحفاظ على استقرار الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.