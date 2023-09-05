((السكر والصناعات التكاملية)) تستثمر 40 مليون جنيه فى تطوير مصنع التقطير
التاريخ
9/5/2023 2:14:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه لتطوير مصنع التقطير التابع لها خلال العامين المقبلين وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.
قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خطة التطوير تستهدف إحلال وتجديد الخزانات بالمصنع وعددها 10، لافتًا إلى أن الطاقة التخزينية للمصنع تصل إلى 300 طن من منتجات التقطير التى تشمل الكحول الإيثيلى النقي والكحول الإيثيلي المحول والخميرة الجافة للأعلاف وثانى أكسيد الكربون والخل الطبيعى 11% و5% وحامض الخليك 99%.
أشار إلى أن عملية التقطير تستعمل فى المصانع ومختبرات الكيمياء بشكل كبير وذلك لأهميتها وفعاليتها فى عملية فصل المواد المختلفة فى حالتها الفيزيائية من صلبة أو سائلة أو غازيه إلى مذيب سائل وبالتالى يكون المحلول المراد فصله فى الحالة الفيزيائية السائلة.
أوضح محمود عبدالعليم رئيس قطاع مصانع التقطير، أن المصنع لديه مخزون 75 ألف طن من الخامات المختلفة، حيث يتم إنتاج من 500 إلى 510 أطنان يوميًا بمصنع التقطير، وتشمل 125 ألف لتر كحول و40 طن ثانى أكسيد الكربون ويستخدم فى عمل الغسيل والمعالجة والتخفيف.
أضاف عبد العليم أن الشركة افتتحت الخميس الماضى 3 وحدات جديدة بالشركة لإنتاج الكحول المطلق 99.9% من مصاص القصب، وهو ما يعرف عالمياً بالوقود الحيوى والثانية لإنتاج الأكسجين والثالثة للنيتروجين وذلك بمجمع مصانع الحوامدية بإجمالى استثمارات 38 مليون جنيه.
أضاف أن الوحدات تم تدشينها بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية فى مجال صناعة الكيماويات بالعالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التى تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلي.
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