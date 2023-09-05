قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خطة التطوير تستهدف إحلال وتجديد الخزانات بالمصنع وعددها 10، لافتًا إلى أن الطاقة التخزينية للمصنع تصل إلى 300 طن من منتجات التقطير التى تشمل الكحول الإيثيلى النقي والكحول الإيثيلي المحول والخميرة الجافة للأعلاف وثانى أكسيد الكربون والخل الطبيعى 11% و5% وحامض الخليك 99%.

أشار إلى أن عملية التقطير تستعمل فى المصانع ومختبرات الكيمياء بشكل كبير وذلك لأهميتها وفعاليتها فى عملية فصل المواد المختلفة فى حالتها الفيزيائية من صلبة أو سائلة أو غازيه إلى مذيب سائل وبالتالى يكون المحلول المراد فصله فى الحالة الفيزيائية السائلة.

أوضح محمود عبدالعليم رئيس قطاع مصانع التقطير، أن المصنع لديه مخزون 75 ألف طن من الخامات المختلفة، حيث يتم إنتاج من 500 إلى 510 أطنان يوميًا بمصنع التقطير، وتشمل 125 ألف لتر كحول و40 طن ثانى أكسيد الكربون ويستخدم فى عمل الغسيل والمعالجة والتخفيف.

أضاف عبد العليم أن الشركة افتتحت الخميس الماضى 3 وحدات جديدة بالشركة لإنتاج الكحول المطلق 99.9% من مصاص القصب، وهو ما يعرف عالمياً بالوقود الحيوى والثانية لإنتاج الأكسجين والثالثة للنيتروجين وذلك بمجمع مصانع الحوامدية بإجمالى استثمارات 38 مليون جنيه.

أضاف أن الوحدات تم تدشينها بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية فى مجال صناعة الكيماويات بالعالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التى تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلي.