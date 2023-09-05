“حماية المنافسة” يثبت 4 مخالفات فى سوق الزى المدرسى

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات عدة مخالفات فى سوق الزى المدرسى، وذلك فى إطار مراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به كالأدوات المدرسية والزى المدرسى.

وقال الجهاز، فى بيان:“ثبت مخالفة 4 مؤسسات تعليمية فى سوق الزى المدرسى؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر فى السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزى المدرسى من خلال قصر بيع الزى المدرسى الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزى المدرسى بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقى المتاجر بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التى قامت بإبرام اتفاق رأسى مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزى المدرسى الخاص بها بشكل حصرى”.

وأضاف:“ترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزى المدرسى من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين فى سوق تصنيع وتوريد الزى المدرسى، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة فى أسعاره”.

وأشار إلى إعداد إرشادات بشأن الزى المدرسى تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا السوق وسوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة العوائق فى هذا السوق وتوفير مناخ استثمارى ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزى المدرسى والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذى يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة فى الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.

وأوضح أنه تم إعداد هذه الإرشادات فى ضوء الخبرات المكتسبة للجهاز من واقع فحص العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور والأشخاص العاملة بالسوق، ودراسات الجهاز، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من العاملين والمسئولين بقطاع التعليم، فضلاً عن استطلاع رأى عينة من المدارس بلغ عددهم 280 مدرسة بمحافظتى القاهرة والجيزة وتتنوع هذه المدارس من خاصة إلى رسمية لغات ورسمية متميزة لغات ودولية وتشمل جميع المراحل التعليمية“رياض أطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية”.

وتوضح الإرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التى يجب تجنبها فى سوق الزى المدرسى والأدوات المدرسية وهى:

* قيام المدرسة ببيع الزى المدرسى حصراً داخل المدرسة.

* قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.

* عدم الإعلان عن مواصفات الزى المدرسى لأولياء الأمور والموردين.

* ربط جميع قطع الزى المدرسى وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.

* التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز فى شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء فى الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.

* تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزى المدرسى.

وقال الجهاز، إنه يترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة فى هذا السوق الهام والحيوى مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة فى أسعار الزى المدرسى بالإضافة إلى حرمان منتجى وموردى وتجار الملابس من الحق فى إنتاج الزى المدرسى والمنافسة فى السوق.

وتابع:“هذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها فى ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزى المدرسى لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالى حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذى يعود بالنفع على المستهلك فى الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار”.