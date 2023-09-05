الاحتلال داهم منزل عائلته : استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الاغوار
التاريخ
9/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انها تبلغت باستشهاد الشاب الفلسطيني منفذ عملية اطلاق النار قرب الأغوار.
وقالت الوزارة ان هيئة الشؤون المدنية ابلغتها باستشهاد شاب فلسطيني ادعت سلطات الاحتلال انه منفذ عملية اطلاق النار في الاغوار بوقت ستبق من عصر اليوم.
هذه و اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل منفذ عملية الأغوار في قرية الزبيدات بأريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة منفذ العملية الأغوار واعتقلت والده وشقيقه.
وذكر المصادر ذاتها، أن القوات نقلت المعتقلين إلى جهة غير معلومة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، ان الارتباط الفلسطيني ابلغهم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الأغوار.
و استشهد الشاب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز 90 في أريحا. وفق ما أورده الاعلام العبري.
ووفق القناة 14 العبرية، فقد أصيب إصابة مجند من حرس الحدود بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ العملية،
مشيرة إلى أنه جرى تحييد المنفذ.
وقال ما يسمى المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن
الجنود صادفوا خلال عمليات تفتيش مسلحاً في الأغوار، مشيرًا إلى أنه أطلق النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقاموا بتحييده.
وأضاف أن
جنديًا بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار؛ وفق زعمه.
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