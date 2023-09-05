وقالت الوزارة ان هيئة الشؤون المدنية ابلغتها باستشهاد شاب فلسطيني ادعت سلطات الاحتلال انه منفذ عملية اطلاق النار في الاغوار بوقت ستبق من عصر اليوم.

هذه و اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل منفذ عملية الأغوار في قرية الزبيدات بأريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة منفذ العملية الأغوار واعتقلت والده وشقيقه.

وذكر المصادر ذاتها، أن القوات نقلت المعتقلين إلى جهة غير معلومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، ان الارتباط الفلسطيني ابلغهم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الأغوار.

و استشهد الشاب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز 90 في أريحا. وفق ما أورده الاعلام العبري.

ووفق القناة 14 العبرية، فقد أصيب إصابة مجند من حرس الحدود بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ العملية،

مشيرة إلى أنه جرى تحييد المنفذ.

وقال ما يسمى المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن

الجنود صادفوا خلال عمليات تفتيش مسلحاً في الأغوار، مشيرًا إلى أنه أطلق النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقاموا بتحييده.

وأضاف أن

جنديًا بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار؛ وفق زعمه.



