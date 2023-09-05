حاكم سانتا كاتارينا وسفير البحرين يبحثان العلاقات الثنائية

ساو باولو – استقبل معالي السيد جورجينو ميلو، حاكم ولاية سانتا كاترينا، سعادة السفير بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

وخلال اللقاء، أشاد سعادة السفير بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية من تطور ونماء في شتى المجالات والأصعدة، خاصة التجارة البينية التي شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى زيارات كبار المسؤولين والتنسيق على المستوى السياسي ومسارات عدة أخرى، مشيرًا سعادته إلى أن العام القادم سيشهد احتفالات اليوبيل الذهبي لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف تأتي هذه الاحتفالات تتويجًا لما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتجارة البينية بين ولاية سانتا كاترينا ومملكة البحرين، واستعراض المجالات الحيوية التي من الممكن الاستثمار بها في البحرين.

والجدير بالذكر بأن ولاية سانتا كاترينا هي من أهم ولايات الجنوب بجمهورية البرازيل الاتحادية من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي والسياحي ومن حيث الموقع الاستراتيجي، حيث تعد المنفذ البحري الأهم في الجنوب البرازيلي لتنقل البضائع والسلع من وإلى جمهورية البرازيل الاتحادية.