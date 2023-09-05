حاكم سانتا كاتارينا وسفير البحرين يبحثان العلاقات الثنائية

حاكم سانتا كاتارينا وسفير البحرين يبحثان العلاقات الثنائية
التاريخ
9/5/2023 2:11:07 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – استقبل معالي السيد جورجينو ميلو، حاكم ولاية سانتا كاترينا، سعادة السفير بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وخلال اللقاء، أشاد سعادة السفير بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية من تطور ونماء في شتى المجالات والأصعدة، خاصة التجارة البينية التي شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى زيارات كبار المسؤولين والتنسيق على المستوى السياسي ومسارات عدة أخرى، مشيرًا سعادته إلى أن العام القادم سيشهد احتفالات اليوبيل الذهبي لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف تأتي هذه الاحتفالات تتويجًا لما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة.
كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتجارة البينية بين ولاية سانتا كاترينا ومملكة البحرين، واستعراض المجالات الحيوية التي من الممكن الاستثمار بها في البحرين.
والجدير بالذكر بأن ولاية سانتا كاترينا هي من أهم ولايات الجنوب بجمهورية البرازيل الاتحادية من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي والسياحي ومن حيث الموقع الاستراتيجي، حيث تعد المنفذ البحري الأهم في الجنوب البرازيلي لتنقل البضائع والسلع من وإلى جمهورية البرازيل الاتحادية. من النشر/بيان صحفي
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