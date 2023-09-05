“العربى الأفريقى” يشارك فى تغطية اكتتاب سندات توريق“جلوبال كورب” - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 2:03:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى عن إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة 2.54 مليار جنيه.
وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور المستشار المالى الرئيسى وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجارى الدولى الذين قاموا بدور المستشار المالى الرئيسى والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسى، وشركة سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية التى قامت بدور المستشار المالى الرئيسى.
كما قام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والذى قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.
وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس“الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.
وتم هذا الإصدار فى مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالى 3.8 مليار جنيه والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية حيث ينقسم إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 1.377 مليار جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه.
وقال تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأعمال المجموعة بالبنك العربى الأفريقى الدولى:“يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب فى إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما أننا نحرص دائما على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية”.
وأضافت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الأفريقى الدولى:“تعد هذه الشراكة مع جلوبال كورب استمرار للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما سيدعم فرص النمو”.
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