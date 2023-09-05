وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور المستشار المالى الرئيسى وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجارى الدولى الذين قاموا بدور المستشار المالى الرئيسى والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسى، وشركة سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية التى قامت بدور المستشار المالى الرئيسى.

كما قام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والذى قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس“الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.

وتم هذا الإصدار فى مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالى 3.8 مليار جنيه والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية حيث ينقسم إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 1.377 مليار جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه.

وقال تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأعمال المجموعة بالبنك العربى الأفريقى الدولى:“يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب فى إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما أننا نحرص دائما على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية”.

وأضافت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الأفريقى الدولى:“تعد هذه الشراكة مع جلوبال كورب استمرار للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما سيدعم فرص النمو”.