“الزراعى المصرى” يطلق قرضًا جديدًا لتغطية مصروفات التعليم - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 2:03:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > 10 آلاف جنيه حدًا أقصى للقرض للمصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة
أتاح البنك الزراعى المصرى، قرض شخصى جديد للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين في تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.
ويُمول القرض الجديد المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية.
ويتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتبلغ مدة التمويل 12 شهرًا.
ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، إذ يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، إن سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، فى إطار حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين ضمن أهداف المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.
وأعلن البنك تقديم باقة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لعملائه الحاليين والجدد فى إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري.
وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) بدون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات“ميزة” الخصم المباشر ومسبقة الدفع مجاناً، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانًا بدون حد أدنى لفتح الحساب.
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