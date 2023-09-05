أتاح البنك الزراعى المصرى، قرض شخصى جديد للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين في تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.

ويُمول القرض الجديد المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية.

ويتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتبلغ مدة التمويل 12 شهرًا.

ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، إذ يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، إن سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، فى إطار حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين ضمن أهداف المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.

وأعلن البنك تقديم باقة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لعملائه الحاليين والجدد فى إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري.

وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) بدون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات“ميزة” الخصم المباشر ومسبقة الدفع مجاناً، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانًا بدون حد أدنى لفتح الحساب.