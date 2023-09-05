“كوبر” تعلن سداد كامل مستحقات“ميد بنك” - جريدة البورصة

وأضافت الشركة، أن ميد بنك قام بإصدار مخالصة نهائية بتاريخ 3 سبتمبر الجاري تضمنت إقراره بالتخلص نهائيًا من أي مديونيات قائمة بحساب الشركة والتنازل نهائيًا وإبراء ذمتها نهائيًا.

وأنهت شركة“كوبر” للاستثمار التجارى والتطوير العقارى إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.

أوضحت الشركة فى بيان لها أن زيادة رأس المال أول مراحل إعادة الهيكلة الخاصة التى شملت تعديل اسم الشركة من“العقارية للبنوك”، كما تحولت للربحية للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

قال أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، من أهم مراحل إعادة الهيكلة، وأبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر اشهر توكيلات الشاحنات المرسيدس في العالم، وهو نشاط يعزز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما موضحًا أن الشركة ستخصص 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لنشاط تجارة الشاحنات.

أكد أيمن النحاس أن مجلس الإدارة نجح في سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، كما نجح في إتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.

وتعاقدت الشركة مع مراقب حسابات جديد ومكاتب استشارات مالية قانونية كبيرة فى إطار خطة إعادة الهيكلة التي أتمت أولى مراحلها بنجاح.

شدد أن مشاركة مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين في زيادة رأسمال الشركة، دليل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.

أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في اقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع“ميد بنك”، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 مليون جنيه للنهوض بالشركة.

وكانت البورصة قررت قيد تعديل اسم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ليصبح شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وتعديل غرض الشركة وذلك بإضافة نشاط“استيراد و تجارة السيارات والشاحنات” إلى غرض الشركة.

وتحولت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إلى ربح 32.7 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 4.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.