“كوبر” تعلن سداد كامل مستحقات“ميد بنك” - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 2:03:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
كشفت شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري، عن قيامها بسداد كافة مستحقات بنك“ميد بنك”.
وأضافت الشركة، أن ميد بنك قام بإصدار مخالصة نهائية بتاريخ 3 سبتمبر الجاري تضمنت إقراره بالتخلص نهائيًا من أي مديونيات قائمة بحساب الشركة والتنازل نهائيًا وإبراء ذمتها نهائيًا.
وأنهت شركة“كوبر” للاستثمار التجارى والتطوير العقارى إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.
أوضحت الشركة فى بيان لها أن زيادة رأس المال أول مراحل إعادة الهيكلة الخاصة التى شملت تعديل اسم الشركة من“العقارية للبنوك”، كما تحولت للربحية للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
قال أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، من أهم مراحل إعادة الهيكلة، وأبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر اشهر توكيلات الشاحنات المرسيدس في العالم، وهو نشاط يعزز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما موضحًا أن الشركة ستخصص 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لنشاط تجارة الشاحنات.
أكد أيمن النحاس أن مجلس الإدارة نجح في سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، كما نجح في إتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.
وتعاقدت الشركة مع مراقب حسابات جديد ومكاتب استشارات مالية قانونية كبيرة فى إطار خطة إعادة الهيكلة التي أتمت أولى مراحلها بنجاح.
شدد أن مشاركة مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين في زيادة رأسمال الشركة، دليل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.
أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في اقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع“ميد بنك”، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 مليون جنيه للنهوض بالشركة.
وكانت البورصة قررت قيد تعديل اسم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ليصبح شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وتعديل غرض الشركة وذلك بإضافة نشاط“استيراد و تجارة السيارات والشاحنات” إلى غرض الشركة.
وتحولت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إلى ربح 32.7 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 4.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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