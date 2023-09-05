مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة
التاريخ
9/5/2023 2:03:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع نظيره السويدى جوهان فورسيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرية.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.
وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصرية.
ومن جانبه أكد يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لاسيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير إلى السوق الأوروبية، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة الحالية.
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