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مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة

9/5/2023 2:03:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع نظيره السويدى جوهان فورسيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرية.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصرية.

ومن جانبه أكد يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لاسيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير إلى السوق الأوروبية، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة الحالية.

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