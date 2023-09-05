انطلاق فعاليات معرض“صحارى الدولى” الأحد المقبل

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا مع زيادة الاهتمام بالسوق المصرى والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يطرحها معرض صحارى الزراعى الدولى.

ويتواجد الجناح الصينى بأكثر من 40 شركة بجانب التنوع فى الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا، وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعى قوى، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضافت يوسف، أن نسخة هذا العام تشهد قفزة فى اهتمام الشركات الدولية بمعرض صحارى، والتى تتضح من زيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة بـ83% عن نسخة صحارى العام الماضى.

وقال هانى خفاجى، مدير عام شركة“إنفورما مصر” المنظمة للمعرض:“معرض صحارى يساهم بقوة فى دعم صادرات القطاع الزراعى والتى تعتبر من أعلى الصادرات المصرية ككل، ويتم ذلك من خلال استضافة بعثة مشترين من أسواق دولية جديدة تفتح باب التصدير للشركات المصرية، فهذا العام صحارى يستضيف 30 مشترى من 12 دولة مثل كينيا، أوغندا، زامبيا، تونس، السعودية وعمان”.