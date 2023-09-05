انطلاق فعاليات معرض“صحارى الدولى” الأحد المقبل

انطلاق فعاليات معرض“صحارى الدولى” الأحد المقبل
التاريخ
9/5/2023 2:03:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض“صحارى الدولى”، يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الزراعة، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعى.
وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا مع زيادة الاهتمام بالسوق المصرى والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يطرحها معرض صحارى الزراعى الدولى.
ويتواجد الجناح الصينى بأكثر من 40 شركة بجانب التنوع فى الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا، وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعى قوى، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.
وأضافت يوسف، أن نسخة هذا العام تشهد قفزة فى اهتمام الشركات الدولية بمعرض صحارى، والتى تتضح من زيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة بـ83% عن نسخة صحارى العام الماضى.
وقال هانى خفاجى، مدير عام شركة“إنفورما مصر” المنظمة للمعرض:“معرض صحارى يساهم بقوة فى دعم صادرات القطاع الزراعى والتى تعتبر من أعلى الصادرات المصرية ككل، ويتم ذلك من خلال استضافة بعثة مشترين من أسواق دولية جديدة تفتح باب التصدير للشركات المصرية، فهذا العام صحارى يستضيف 30 مشترى من 12 دولة مثل كينيا، أوغندا، زامبيا، تونس، السعودية وعمان”.
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