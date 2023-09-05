ارتفعت أسعار خردة الألومنيوم بقيم تراوحت بين 3 و4 آلاف جنيه فى الطن مع بداية شهر سبتمر الجارى ليسجل سعر الطن 76 ألف جنيه، وجاءت الزيادة مدعومة بزيادة الطلب من قبل الشركات.

قال محمد هندى، مدير شركة الهندي لتجارة الألومنيوم، إن أغلب تجار الخردة تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على خردة الألومنيوم خلال الفترة الحالية من قبل المصانع بسبب الفارق الكبير فى السعر بالنسبة للخام.

ذكر أن أسعار الخردة ارتفعت من 72 ألف جنيه للطن إلى 76 ألف جنيه مع بداية الشهر، ومن المتوقع أن ترتفع فى حال ضاعفت الشركات العاملة فى القطاع طاقتها الإنتاجية.

وأعلنت شركة مصر للألومنيوم أسعارها مع بداية الشهر، حيث استقرت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) عند 86 ألف جنيه للطن بينما سعر شرائح الألومنيوم البارد عند 99 ألف للطن تسليم المخازن.

كما استقر أسعار السلك 9 مم و 9.5 مم H12 عند 99 ألف جنيه وأسعار لفات الألومنيوم 6 مم عند 96.5 ألف وهو نفس السعر منذ مارس.

قال ميلاد شاكر، مدير مصنع الأمانة للمسابك، إن المصنع يعتمد على الخردة المخزنة فى عملية التصنيع خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يساعده على إنتاج 500 طن شهرياً لتلبية طلبات التصدير، لافتًا إلى أن تحريك أسعار الخردة ولو بقيمة 5 جنيهات يضعف القدرة التنافسية للشركة.

أضاف أن أسعار خردة الألومنيوم عادة ما تشهد ثباتاً تزامنًا مع استقرار أسعار شركة مصر للألومنيوم، إلا أن الارتفاعات جاءت نتيجة نقص الخام بشكل عام بالسوق.

لفت إلى أن الشركة اشترت خردة الكانز بـ50 ألف جنيه مع بداية الشهر الجارى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الشهر الماضى.