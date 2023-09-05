4 آلاف جنيه زيادة فى أسعار خردة الألومنيوم.. والطن يسجل 76 ألف جنيه
التاريخ
9/5/2023 2:03:08 PM
(MENAFN- Al-BoNews) شاكر: طن“الكانز” ارتفع إلى 50 ألف جنيه
ارتفعت أسعار خردة الألومنيوم بقيم تراوحت بين 3 و4 آلاف جنيه فى الطن مع بداية شهر سبتمر الجارى ليسجل سعر الطن 76 ألف جنيه، وجاءت الزيادة مدعومة بزيادة الطلب من قبل الشركات.
قال محمد هندى، مدير شركة الهندي لتجارة الألومنيوم، إن أغلب تجار الخردة تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على خردة الألومنيوم خلال الفترة الحالية من قبل المصانع بسبب الفارق الكبير فى السعر بالنسبة للخام.
ذكر أن أسعار الخردة ارتفعت من 72 ألف جنيه للطن إلى 76 ألف جنيه مع بداية الشهر، ومن المتوقع أن ترتفع فى حال ضاعفت الشركات العاملة فى القطاع طاقتها الإنتاجية.
وأعلنت شركة مصر للألومنيوم أسعارها مع بداية الشهر، حيث استقرت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) عند 86 ألف جنيه للطن بينما سعر شرائح الألومنيوم البارد عند 99 ألف للطن تسليم المخازن.
كما استقر أسعار السلك 9 مم و 9.5 مم H12 عند 99 ألف جنيه وأسعار لفات الألومنيوم 6 مم عند 96.5 ألف وهو نفس السعر منذ مارس.
قال ميلاد شاكر، مدير مصنع الأمانة للمسابك، إن المصنع يعتمد على الخردة المخزنة فى عملية التصنيع خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يساعده على إنتاج 500 طن شهرياً لتلبية طلبات التصدير، لافتًا إلى أن تحريك أسعار الخردة ولو بقيمة 5 جنيهات يضعف القدرة التنافسية للشركة.
أضاف أن أسعار خردة الألومنيوم عادة ما تشهد ثباتاً تزامنًا مع استقرار أسعار شركة مصر للألومنيوم، إلا أن الارتفاعات جاءت نتيجة نقص الخام بشكل عام بالسوق.
لفت إلى أن الشركة اشترت خردة الكانز بـ50 ألف جنيه مع بداية الشهر الجارى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الشهر الماضى.
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