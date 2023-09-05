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وزير التجارة: ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات

9/5/2023 2:03:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنه سيتم ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات؛ على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.

وقال وزير الصناعة، خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي MCV وفولفو، إنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.

وأشار إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأوضح جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية.

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