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“سوديك” و”الفنار” يطلقان مبادرة“Seed Cycle 2023” للمؤسسات الاجتماعية البيئية - جريدة البورصة

9/5/2023 2:01:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة سوديك ومؤسسة الفنار عن إطلاق مبادرة Seed Cycle للمشروعات الاجتماعية البيئية لعام 2023.

وتهدف مبادرة هذا العام لاختيار المؤسسات الاجتماعية المبتكرة التى تواجه التحديات البيئية، وتوفر فرص عمل للسيدات والشباب الأكثر احتياجاً فى المجتمع.

وعلى مدار 6 أشهر، مرت المؤسسات المشاركة بعدة مراحل للتقييم وعرض الأفكار، تليها 4 أشهر أخرى من المشاركة فى برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية“ASSET”، وعدد من ورش العمل، وبناءً على الأداء ونتائج التقييم، تتأهل مؤسستان للحصول على تمويل طويل الأجل.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“نحن سعداء بإطلاق هذه الدورة الجديدة من Seed Cycle، خاصة بعد النجاح الكبير للمبادرة التعليمية السابقة بالتعاون مع مؤسسة الفنار، ويُعد هذا البرنامج من المبادرات الهامة لاختيار المؤسسات الاجتماعية التى تمتلك إمكانات حقيقية لإحداث تأثير فعلى للمجتمع، وشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الفنار تتوافق مع قيمنا المؤسسية والتزامنا بتمكين المشروعات الاجتماعية الأكثر جدارة”.

وقالت ميرنا عطا الله، المديرة التنفيذية لمؤسسة الفنار:“التزام سوديك بدعم المؤسسات الاجتماعية الفريدة لإيجاد حلول حقيقية للمشكلات الاجتماعية والبيئية، يعكس قيم سوديك الريادية والتزامها بدعم احتياجات المؤسسات الاجتماعية الجادة وإيجاد سبل للتعامل مع التحديات التى تواجهها”.


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