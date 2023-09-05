وتهدف مبادرة هذا العام لاختيار المؤسسات الاجتماعية المبتكرة التى تواجه التحديات البيئية، وتوفر فرص عمل للسيدات والشباب الأكثر احتياجاً فى المجتمع.

وعلى مدار 6 أشهر، مرت المؤسسات المشاركة بعدة مراحل للتقييم وعرض الأفكار، تليها 4 أشهر أخرى من المشاركة فى برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية“ASSET”، وعدد من ورش العمل، وبناءً على الأداء ونتائج التقييم، تتأهل مؤسستان للحصول على تمويل طويل الأجل.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“نحن سعداء بإطلاق هذه الدورة الجديدة من Seed Cycle، خاصة بعد النجاح الكبير للمبادرة التعليمية السابقة بالتعاون مع مؤسسة الفنار، ويُعد هذا البرنامج من المبادرات الهامة لاختيار المؤسسات الاجتماعية التى تمتلك إمكانات حقيقية لإحداث تأثير فعلى للمجتمع، وشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الفنار تتوافق مع قيمنا المؤسسية والتزامنا بتمكين المشروعات الاجتماعية الأكثر جدارة”.



