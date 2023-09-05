“سوديك” و”الفنار” يطلقان مبادرة“Seed Cycle 2023” للمؤسسات الاجتماعية البيئية - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 2:01:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة سوديك ومؤسسة الفنار عن إطلاق مبادرة Seed Cycle للمشروعات الاجتماعية البيئية لعام 2023.
وتهدف مبادرة هذا العام لاختيار المؤسسات الاجتماعية المبتكرة التى تواجه التحديات البيئية، وتوفر فرص عمل للسيدات والشباب الأكثر احتياجاً فى المجتمع.
وعلى مدار 6 أشهر، مرت المؤسسات المشاركة بعدة مراحل للتقييم وعرض الأفكار، تليها 4 أشهر أخرى من المشاركة فى برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية“ASSET”، وعدد من ورش العمل، وبناءً على الأداء ونتائج التقييم، تتأهل مؤسستان للحصول على تمويل طويل الأجل.
وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“نحن سعداء بإطلاق هذه الدورة الجديدة من Seed Cycle، خاصة بعد النجاح الكبير للمبادرة التعليمية السابقة بالتعاون مع مؤسسة الفنار، ويُعد هذا البرنامج من المبادرات الهامة لاختيار المؤسسات الاجتماعية التى تمتلك إمكانات حقيقية لإحداث تأثير فعلى للمجتمع، وشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الفنار تتوافق مع قيمنا المؤسسية والتزامنا بتمكين المشروعات الاجتماعية الأكثر جدارة”. وقالت ميرنا عطا الله، المديرة التنفيذية لمؤسسة الفنار:“التزام سوديك بدعم المؤسسات الاجتماعية الفريدة لإيجاد حلول حقيقية للمشكلات الاجتماعية والبيئية، يعكس قيم سوديك الريادية والتزامها بدعم احتياجات المؤسسات الاجتماعية الجادة وإيجاد سبل للتعامل مع التحديات التى تواجهها”.
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