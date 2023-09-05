جدة – أصداف نيوز:

منى الجعفراوي

مختلفة التفاصيل، فهي حلم يراود عشاق السفر، ومحبي الطبيعة الغضة، ومستكشفي الأراضي الخصبة بجمالها الفتان، ودفئها الساحر، وجوها الذي لا يتجاوز في حرارته الصيفية 27 درجة مئوية، فما بين صحراء خلابة تخطف نوم العين، وبحر يداعب حواسك الخمس، ومرتفعات تتنفس هواء عليل .. انطلق في خريف ظفار أحد أهم المواسم السياحية داخل السلطنة العمانية.

360% زيادة في أعداد زوار السلطنة:

تقع محافظة ظفار في جنوب السلطنة، وعاصمتها الإدارية صلالة، وتعتبر وجهة سياحية على مدار العام بحسب ما ذكرته وزارة السياحة والتراث حيث شهدت سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا في زيادة أعداد السائحين مسجلة 360% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 16812 سائحًا من 4672 سائحًا مسجلين في السنة الماضية، ولا عجب أن تجتذب هذه الدولة أكثر من هذا العدد لما تزخر به من تضاريس جغرافية مختلفة، وأجواء مناخية متغايرة، وروح خليجية تتناغم والعائلات بكامل توجهاتها.

فالسفر إلى عمان تجربة تزخر بالفعاليات اليومية من جهة، والاستجمام على شواطئها، أو مرتفعاتها من جهة أخرى، ناهيك عن أجواء الصحراء وحب مضارب البادية.

ظفار التاريخية:

تحيك محافظة ظفار بطبيعتها الخلابة من جهة، وبمواقعها التاريخية من جهة أخرى، ومن أهمها ( البليد ) ويقع على حافة بحر العرب إلى الشرق من قصر الحصن، وسوق الحافة، ويعتبر الموقع أثريا وثقافيا من قبل ( اليونسكو ) والذي يضم أيضا مواقع أثرية، ومتحف أرض اللبان الذي يضم عدة قاعات منها قاعة للأعمال الأثرية المنحوتة في منطقة ( البليد )، وقاعة أخرى تعكس التقاليد البحرية لمحافظة ظفار.

اللبان العماني:

مرحبا بكم في أرض اللبان الأصلي والذي لعب دورا بارزا ليس في سلطنة عمان فقط بل امتد إلى كثير من الدول الأخرى حتى وصل إلى روما، والصين.

يتم استخراج اللبان من السائل اللزج الذي يسيل عند جرح أغصان اللبان بحذر، ويمكن شراءه من سوق الحافة مع المباخر الظفارية المميزة بشكلها التراثي القديم.

يدخل اللبان في صناعة أنواع مختلفة من البخور، العطور، الكريمات، وغيرها من الصناعات التي يعد اللبان العماني أحد اهم مكوناته.





مرباط:

واحد من الولايات الاحدى عشر والتي تقع في جنوب السلطنة، وتقع ولاية مرباط في سهل جبل سمحان على ساحل بحر العرب، وهي مدينة تاريخية هامة تبعد 68 كيلو متر عن مدينة صلالة، وقد اشتهرت في القرن التاسع الميلادي بتربية وتصدير الخيول، وتجارة اللبان .. وللاستمتاع بتجربة لا تنسى في هذه الولاية على السائح الوقوف على خلجانها، ومعالمها التاريخية ومن أهمها حصن مرباط، والمباني القديمة ذات الطابع العربي الاسلامي.

ولاية طاقة:

وتقع شرق ولاية صلالة حيث يشكل المكان نقطة جذب سياحي رائع للإقامة فيه، وخور طاقة والذي يقع غرب المدينة يشكل بحيرة ضحلة بشريط طبيعي أخاذ، وبالقيادة باتجاه الشاطيء تجد مزارع جوز الهند التي تشتهر بها ولاية ظفار إضافة إلى البابايا، والموز، والمانجو، وغيرها من أنواع الفواكه المختلفة، ومن ثم حصن طاقة، ومن أمام الحصن يمكن للزوار التجول في ممرات الحي القديم للمدينة حيث يمكن مشاهدة عددا من المباني ذات الطابع التقليدي لمحافظة ظفار.

سحر الطبيعة:

ومع كل المواقع التاريخية سالفة الذكر والتي تحكي قصة تاريخ دولة عريقة إلا أن سحر الطبيعة يروي حكاية مختلفة التفاصيل تخطف الألباب، حيث تعشق ملامحها البكر، وتقفز عن كل منحنى أو وادي، أو عين من العيون التي تزخر بها محافظة ظفار، ولن أتوانى عن ذكر جمالها الجميلة وانطلاقها ترعى بكل حرية، بل وتصادفها تسرح في بعض الشوارع آمنة مطمئنة تعلم أن أهل هذه المدينة يحملون لها كثير من الود، والرحمة.. ليس الابل فقط بل كثيرا ما تصادف وانت في طريقك إلى مرتفعاتها، وسهولها، قطيع من الأبقار، أو الماعز تسرح في أرض الله الواسعة ..

ولعل وادي ( دربات ) أحد أبرز المعالم الطبيعية السياحة التي تجمع كل هذا الوصف حيث أنه يختبيء داخل الجبال، مطلا على خور روري بعد منطقة طاقة على المنطقة الساحلية، ويعد أحد الظواهر الطبيعية الملفتة للانتباه.

ومن ضمن هذا الوادي تقبع أعدادا من البحيرات يمكن استكشافها من على التلال الجانبية المطلة والتي تنفجر بعض مياهها في موسم الخريف، فيما يبقى البعض منها طوال العام. وتشكل الأعشاب التي تنمو خلال الخريف طعاما للجمال، والأبقار، والأغنام، إضافة إلى أماكن رائعة للنزهة.

شاطيء المغيسيل:

يقع غرب صلالة ويعد من أهم المعالم السياحية في محافظة ظفار إن لم يكن الأبرز وذلك للنوافير التي تكونت بفعل عوامل التعرية، وهي عبارة عن حفر صغيرة تسمح للمياه بالانبثاق إلى الهواء عند هيجان البحر، فيما يوفر كهف المرنيف القريب من النوافير المكان الملائم للتمتع بنسيم البحر، والمناظر الخلابة، ما يسمح للعائلة بتمضية وقت رائع، والاسترخاء على منظر البحر.. فيما تنمو أشجار اللبان على سفوح الجبال بالقرب من منطقة مغسيل.

وكرم الضيافة عنوان:

وليست بعيدة محافظة ظفار بأهلها عن كرم الضيافة العربي الأصيل، وبشاشة المحيا، ذلك العماني بعفويته الجميلة، وطبيعته التي تشربها من جمال جغرافية ومناخ المكان، ليستقبلك بالترحاب، وبنكهة الهيل والزعفران، والقهوة ذات الرائحة القوية في يمناه، والحلوى العمانية بيده الأخرى .. وعلى الرغم من تنوع المأكولات والمطاعم والمطابخ في محافظة ظفار، إلا أن أهل المنطقة يقبلون عليك (بالمظبي) وهو ما تشتهر به المحافظة خصوصا في المطاعم الشعبية والمتواجدة على امتداد الأحياء السكنية، أو على جانبي الطريق السياحي، ويبقى أكل الحاشي من أهم اللحوم المقدمة على السفرة العمانية، بجانب (الصالونة) بنكهاتها المتعددة إلا أن أشهرها تلك التي تقدم بطعم جوز الهند خصوصا مع الأسماك.